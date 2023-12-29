Zelenskiy ve Orban’ın yakın zamanda görüşmesi planlanıyor

Kaynak: İHA
Zelenskiy ve Orban’ın yakın zamanda görüşmesi planlanıyor
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın görüşmek üzere yakın zamanda bir araya gelmesi planlanıyor.

Macaristan, Ukrayna’nın Avrupa Birliği (AB) üyeliğine ve AB tarafından Ukrayna’ya yapılacak yardımlara karşı çıkmaya devam etmesi nedeniyle iki ülke arasındaki gerginlik sürüyor.

Bu gerginliği azaltmak isteyen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın yakın zamanda görüşmesi planlanıyor.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Yakın zamanda iki lider arasında bir toplantı düzenlemek için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, daha önce Ukrayna ve Macaristan arasındaki gerilim yaratan sorunları görüşmek üzere yapıcı bir toplantı düzenlemesi gerektiğini söylemişti.

Orban da daha sonra söz konusu görüşmeye ilişkin Zelenskiy’nin davetini kabul etmişti.

Bu ayın başında Macaristan dışındaki tüm AB ülkeleri Ukrayna ile katılım müzakerelerine başlatmayı kabul etmesinin hemen ardından Macaristan, saatler sonra Ukrayna’ya 50 milyar euroluk AB yardım paketini veto etmişti.

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