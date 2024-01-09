Zelenskiy'den Rusya'ya misilleme tehdidi

Rusya yeni yılla birlikte Ukrayna'yı çok sert vurmaya devam ediyor. Özellikle İHA'lar ile yapılan saldırılarda Ukrayna'ya büyük kayıplar verdirilirken, savaşın seyrinin değiştiği yorumları da yapılıyor.

Bu durum karşısında açıklama yapan Ukrayna devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'ya misilleme tehdidinde bulundu.

Zelenskiy paylaştığı videoda, "Terör devleti cevabımızı kesinlikle hissedecektir" ifadelerini kullandı.

Uluslararası ortaklarıyla hava savunma sistemlerini de güçlendireceklerini ifade eden Ukrayna lideri, Rusya'ya karşılık vereceklerini söyledi.

Öte yandan Alman Şansölye Olaf Scholz, diğer AB ülkelerini bu yıl Ukrayna'ya daha fazla destek sağlamaya çağırdı. Scholz, Lüksemburg Başbakanı Luc Frieden ile Berlin'de yaptığı görüşme sonrasında, "Şu ana kadar AB üye ülkelerinin çoğunluğu tarafından Ukrayna'ya planlanan silah teslimatı çok küçük. Bu nedenle Avrupa Birliği'ndeki müttefiklerimizi de Ukrayna adına çabalarını artırmaya çağırıyorum."