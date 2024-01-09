Zelenskiy'den Rusya'ya misilleme tehdidi

Kaynak: Haber Merkezi
Zelenskiy'den Rusya'ya misilleme tehdidi
Rusya'nın Ukrayna'yı roket ve İHA'lar ile vurmasından sonra Ukrayna lideri Zelenskiy, misilleme yapacaklarının mesajını verdi.

Rusya yeni yılla birlikte Ukrayna'yı çok sert vurmaya devam ediyor. Özellikle İHA'lar ile yapılan saldırılarda Ukrayna'ya büyük kayıplar verdirilirken, savaşın seyrinin değiştiği yorumları da yapılıyor.

Bu durum karşısında açıklama yapan Ukrayna devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'ya misilleme tehdidinde bulundu.

Zelenskiy paylaştığı videoda, "Terör devleti cevabımızı kesinlikle hissedecektir" ifadelerini kullandı.

Uluslararası ortaklarıyla hava savunma sistemlerini de güçlendireceklerini ifade eden Ukrayna lideri, Rusya'ya karşılık vereceklerini söyledi.

Öte yandan Alman Şansölye Olaf Scholz, diğer AB ülkelerini bu yıl Ukrayna'ya daha fazla destek sağlamaya çağırdı. Scholz, Lüksemburg Başbakanı Luc Frieden ile Berlin'de yaptığı görüşme sonrasında, "Şu ana kadar AB üye ülkelerinin çoğunluğu tarafından Ukrayna'ya planlanan silah teslimatı çok küçük. Bu nedenle Avrupa Birliği'ndeki müttefiklerimizi de Ukrayna adına çabalarını artırmaya çağırıyorum."

Son Haberler
Dosyasını zamanında teslim etmeyen bilirkişiyle ilgili flaş karar Gündem
Dosyasını zamanında teslim etmeyen bilirkişiyle ilgili flaş karar
Edirne'de kar yağışı başladı Gündem
Edirne'de kar yağışı başladı
Kışın artan göz enfeksiyonlarına dikkat. Uzmanı uyarılarını açıkladı Sağlık
Kışın artan göz enfeksiyonlarına dikkat. Uzmanı uyarılarını açıkladı
Ehliyette o şart ortadan kalktı 'Sürücüler bayram edecek Otomotiv
Ehliyette o şart ortadan kalktı 'Sürücüler bayram edecek
Cesedi parçalanmış halde bulunmuştu, kardeşi gözaltında Gündem
Cesedi parçalanmış halde bulunmuştu, kardeşi gözaltında
Hakime saldıran ABD’li mahkemeye maske, eldiven ve zincirle getirildi Dünya
Hakime saldıran ABD’li mahkemeye maske, eldiven ve zincirle getirildi
New York’un altında gizemli Sinagog. Şehrin altındaki gizli tünellerden Yahudi fışkırdı Dünya
New York’un altında gizemli Sinagog. Şehrin altındaki gizli tünellerden Yahudi fışkırdı