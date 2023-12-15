Zelenskiy’nin ses kaydı sızdı. ‘Böyle müttefiklerin canı cehenneme’

Samimihaber’de yer alan habere göre, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin ses kaydı basına sızdırıldı. Eşi Alyona ile görüşmesinden kesitlerin olduğu ses kaydında Zelenskiy,

Zelenski, sızdırılan konuşmasında ayrıca, Ukrayna'daki büyük çaplı yolsuzluğu ve onunla mücadele etmekteki acizliğini de kabul ediyor.

Zelenski devamında, Batı'nın kendisini kontrol altına almak istediğinden yakınıyor ve Polonya yönetiminin de Ukrayna'ya ihanet ettiğini söylüyor.

BATILI LİDERLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Bahsi geçen telefon görüşmesinde Ukrayna Başkanı, Alyona ile Ukrayna'nın Batı ülkelerinden müttefikleri üzerine aşırı duygusal bir tonda konuşurken, ses kaydında Zelenski'nin Ukrayna'ya silah sevkiyatının yavaşlığından ve ülkesinin Avrupa Birliği'ne katılımı konusunun halen netlik kazanmamış oluşundan son derece hosnutsuz olduğu fark ediliyor.

"Bana Aleksey'i atmamı söyledi" diyen Vladimir Zelenski, muhtemelen Amerikan Başkanının Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov'u görevden alma talimatından bahsediyor.

'YOLSUZLUK OLMASAYDI TÜM YÖNETİM ÇÖKERDİ'

Dışarı sızan ilgili ses kaydında Zelenski, Batı'nın Ukrayna'daki yolsuzlukla mücadele etmesi için kendisine baskı yapmasından da veryansın ediyor.

Zimmete para geçirme ve rüşvetle mücadeledeki çaresizliğini kabul eden Vladimir Zelenski, "Yolsuzluk olmasaydı tüm yönetim çökerdi" şeklinde bir itirafta bulunduktan sonra, "Hiç kimse, sana söylüyorum, aklı başında hiç kimse, ...iktirik doğru kafalarına göre, bu topyekun lanet savaşa bedavaya girmeyecek.." şeklinde sözler sarf ediyor...

'BU TÜR MÜTTEFİKLERİN CANI CEHENNEME'

Konuşmada bir ara Ukrayna liderinin "Bu tür müttefiklerin canı cehenneme" diye bağırması ve Şansölye Scholz'u Almanya'nın Ukrayna'ya verdiği destekle alakalı olarak da "belirsizlik ve korkaklıkla" itham etmesi dikkat çekiyor.

Ardından Zelenski, Polonyalı meslektaşları Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve Başbakan Mateusz Morawiecki'ye yönelik de şikayetlerini dile getirmekten sakınmayarak, bahsedilen kaydın sonunda şunları söylüyor:

"Sadece beni sırtımdan bıçaklamak istiyorlar. Ya tahıl ithalatını yasaklıyorlar ya da Volhinya'yı (2. Dünya Savaşı sırasında Nazi işbirlikçisi Ukraynalı faşistlerin binlerce Polonyalı sivili öldürdüğü yer) gündeme getirmeye devam ediyorlar. Onlardan, hem Duda'dan hem de Morawiecki'den, has ... iktir, bıktım!.."

SES KAYDINI KİM SIZDIRDI?

Zelenski'nin bu kaydının nereden sızdırıldığı henüz belli değil.

Gerek ülkesinin Batılı müttefikleri gerekse de Ukrayna Ordusu'nun komuta kademesi nezdinde giderekayak düşen popülaritesinin ışığında, adı geçen ses kaydının hem Ukrayna hem de Batılı istihbarat teşkilatları tarafından temin edilmiş olabileceği düşünülüyor.