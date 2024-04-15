Zemin rengi seçmenin püf noktaları. Hangi odaya hangi zemin rengi kullanılmalı

Evde zemin seçimi...Bir evin dekorasyonunda, zemin rengi seçerken dikkat edilmesi gereken hususlar... Mobilya, zemin ve duvarların uyumuna göre renk seçimi yapılır. Tüm zemin ve duvarlarda, geniş yüzeylerde renk ve malzeme seçimine dikkat edilmeli.

Eskiden ahşap zemin renkleri kahverengi tonlardan seçilirdi. Ancak trendler değişiyior. Zemin renginde seçenekler çoğaldı, sınırsız bir hale geldi.

Geniş alanlarda koyu renkler tercih edilmeli. Çünkü açık tonlar geniş bir alanda soğukluk hissi yaratabilir. Küçük odalarda ise bu tam tersidir.

Alçak tavanlı bir evde düz bir hava yaratmamak için tavanı daha yüksek gösterecek zemin kaplamaları ve duvar renkleri tercih edilmelidir. Yani zeminlerde en koyu tonları, duvarları zeminden biraz daha açık, tavanlarda ise en açık tonları kullanarak tavanın daha uzun görünmesini sağlayabilirsiniz.

Odanızdaki aydınlatma gün içinde kademeli olarak değişebilir. Zemin, gündüz doğal güneş ışığından çok farklı bir izlenim yaratır. Bu nedenle parkenizi seçerken günün farklı saatlerinde farklı parke tasarımları denemeli. Ayrıca parkenizi seçerken odanın en çok hangi saatlerde kullanıldığını bilmek de çok önemli.

RENKLERDE FARKLI TONLAR

Beyaz zemin, her tarza ve odanın iç kısmına mükemmel uyum sağladığı gibi, temizlik ve düzen ile iç içedir. Beyaz ton göze batmaz ve kesinlikle atmosfere hafiflik verir, odayı daha parlak hale getirir, bu da doğal ışık eksikliğini telafi eder. Beyaz zeminler, yeşil duvarlar ve beyaz prestijli mor vurgular ile doğal ışık etkisi yaratılabilir. Klasik bir görünüm oluşturmak için ise beyaz zeminler ve sarı duvarlar, masif kahverengi duvarlar iyi bir seçenek gibi görünüyor ve ayrıca geniş bir oturma odası tasarımında kullanılabilirler.

ODALARDA RENK SEÇİM

Yatak odası için siyah beyaz, pratik nedenlerle önerilmez. Zemin odalarında hafif tozun toplandığına dikkat edilmelidir, daha az fark edilir olacaktır.

MUTFAK

Renkler rahatsız edici olmamalı ve yalnızca olumlu duygulara neden olmalıdır. Renk tasarımının yardımıyla odanın alanını görsel olarak artırabileceğinizi unutmayın. Laminant konfor yaratır, fayans döşeme çalışma alanında daha uygundur. Böyle bir kombinasyon için temel koşul, her iki malzemenin de uyumlu bir kombinasyona sahip olmasıdır.

KORİDOR

Koridor karolarını, pişmiş toprak tonlarını ya da doğal ahşabı olası tüm tonlarla eşleştirin. En iyi seçenek, birkaç rengi veya bir zemini, örneğin mermeri birleştiren bir zemin olacaktır. Siyah beyazı hariç tutmak daha iyidir, onlar tozu belli eder, kirli sokak ayakkabıları bu tür kaplamaların temizlenmesinin karmaşıklığını arttırır.

SALON

Oturma odası için her renk uygundur çünkü bu oda daha az sıklıkta kullanılır. Tasarıma daha fazla dikkat etmek gerekir. Salonda temizlik yapmak zor değildir.

BANYO VEYA TUVALETLER

Banyo için ideal renkler olacak olan açık mavi ve mavi renkler, kuru su damlacıkları olan bu tür kaplamalarda daha az dikkat çekecektir. Banyo dekorasyon malzemeleri ile ilgili olarak bu odalarda neme dayanıklı malzemelerin kullanılması tavsiye edilir.