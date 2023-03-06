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Zencefil ateşli hastalıklara iyi gelir mi

Beslenme ve Diyet Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Gizem Köse, zencefilin yararlarını anlattı ateşli hastalıklara iyi gelip gelmediğini açıkladı. İşte o sorunun yanıtları.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 06:58
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Zencefil ateşli hastalıklara iyi gelir mi?

Zencefil ateşli hastalıklara iyi gelir mi
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Beslenme ve Diyet Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Gizem Köse, bağışıklık sistemini güçlendirmede bitki çaylarının önemine vurgu yaptı ve şu bilgileri verdi:

“Özellikle adaçayının, antimikrobiyal etkisi ile mikroplardan ve bakterilerden koruma özelliği vardır. Hafif yorgunluk belirtisi durumunda hastalıklardan korunma amaçlı adaçayı tüketilmesi önerilmektedir.
Kuşburnu iyi bir C vitamini kaynağıdır. Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde en çok kullanılan bitkidir. Ancak demlenmesi sırasında kayba uğrayabilmektedir. Bu yüzden uzun süreli demleme işlemi uygulanmamalı, mümkün oldukça hızlı bir şekilde bitirilmelidir. Çünkü uzun süre beklendiğinde içerisindeki C vitamini okside olarak kaybolmaktadır.

ATEŞLİ HASTALIKLARDA ZENCEFİL ÇAYI İÇİLMELİ Mİ?

Nane çayı, gribal enfeksiyonlarda ateş durumu da varsa vücudun ısınmasını ve terlemesini sağladığı için kullanılmaktadır. Tüketilen çaya taze olarak da eklenebilir. Aynı şekilde zencefil de ateşli hastalıklarda kullanılabilir ayrıca akciğerlerdeki enfeksiyonun vücuttan çıkarılmasında da yararlıdır. Kırmızı çay olarak da bilinen Roibos bitkisinin çayı da vücut direncini arttırmaya yardımcı olur. Ayrıca tarçınla beraber tüketildiğinde iştah kontrolünü de destekler. Günde 1 fincan içilmesi uygundur.

YORGUNLUK İÇİN PAPATYA ÇAYI

Yasemin ve papatya çayları yorgunluk ve halsizlik durumlarında kasların dinlenmesini sağlar. Özellikle kış aylarında günde bir fincan tüketilmesi önerilmektedir. Akşam saatlerinde tüketildiğinde uykunun düzenlenmesine yardımcı olur. Düzenli uyku, vücudun toparlanmasını ve bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar. Böylece dolaylı yoldan enfeksiyonlara karşı koruyucu olabilmektedir.”

Yrd. Doç. Dr. Gizem Köse, karışık olmayan bitki çaylarından çocuk, yetişkin ya da yaşlı fark etmez günde iki fincan tüketebileceğini belirtti.

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