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Bu üçlü akciğerleri tertemiz yapıyor. İşte mucize karışım

Zencefil, zerdeçal ve soğan üçlüsünden yapılan karışım akciğerleri adeta pırıl pırıl yapıyor. İşte detaylar…

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 12:58
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Zencefil, zerdeçal ve soğan üçlüsü akciğerleri pırıl pırıl yapıyor. İşte mucize karışım

Bu üçlü akciğerleri tertemiz yapıyor. İşte mucize karışım
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Akciğer sağlığını korumak için çeşitli öneriler veriliyor. Özellikle sigara içenlerde akciğerler zarar görebiliyor. Ancak sigara ve kirli havanın olumsuz etkisinin azaltmanın bazı yöntemleri bulunuyor. Akciğerler, sigara, alkol, kirli hava, sağlıksız beslenme gibi nedenlerden dolayı zarar görür. Akciğerleri temizlemek için önemli bir kür ortaya çıktı.

KARIŞIM

Evde doğal malzemelerle kolayca hazırlayabileceğiniz bu kürle akciğer 3 günde olumsuz etkilerden uzaklaşacak.

Malzemeler:

Zerdeçal (Bakteri, kanser ve virüsleri yok eden vitaminler, omega 3 asitleri ve mineralleri barındırır.)

Soğan (Kanser, solunum sorunlarını ve kötü huylu tümörlerin tedavisinde kuvvetlidir.)

Zencefil (Akciğerlerde biriken mukusları yok eder.)

NASIL YAPILIR?

Az miktarda şekeri su kaynattıktan sonra zencefil ve doğranmış soğanları parçalayarak ilave edin. Bu malzemeleri bir müddet kaynatın. kaynadıktan sonra altını kısın ve zerdeçal ilave edin. Su miktarı yarıya inene dek kaynatın. Karışımı süzün ve sıvıyı bir şişe ya da kavanozun içine yerleştirin. Soğumaya bırakın ve buzdolabına koyun. Bu kürü üç gün boyunca tüketin. İnanılmaz etkilerini göreceksiniz.

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