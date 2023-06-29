Zenginlerin hayvanları da tatilde. Hayvan otelleri doldu taştı

DHA’nın haberine göre, Tatile çıkmak isteyip, evcil hayvanlarını bırakacak yer bulamayanlar idostlarını bırakmak için kedi köpek otellerini tercih etti.

Zekeriyaköy'deki 400 kapasiteli evcil hayvan tesisinde bulunan otelde de yoğunluk 8 katına çıktı. Şu anda 100'ün üzerinde köpeğin, yaklaşık 40 kedinin konakladığı otelde hayvanlar hem birbirleriyle sosyalleşiyor hem de havuzun tadını çıkarıyor.

KÖPEK 350, KEDİ 250

Eğitmenler eşliğinde geçen tatilde, hayvan sahipleri de dostlarıyla buluştuktan sonra davranışlarında olumlu değişiklikler gözlemlediğini söylüyor. VİP konaklamanın da bulunduğu otelde, bir gecelik köpek konaklama ücreti 350 lira, kedi konaklama ücreti ise 250 lira.

SONUÇ RAPORUNA GÖRE EĞİTİM PROGRAMI UYGULANIYOR



Hayvanları otelde ayırdıklarına dikkat çeken Üner, "Genel olarak basamak basamak ayırıyoruz. Önce boyutlarına göre ayırıyoruz, sonra karakterlerine göre. Büyük ırklar büyük ırklarla, küçükler küçüklerle kalıyor. Enerji durumlarına göre de sakin olanları bir gruba alıyoruz, denge sağlansın diye de hareketli olanları başka bir gruba alıyoruz. Eğitim departmanımız ayrı çalışıyor. Onun daha profesyonel bir işleyişi var. Öncelikle bir karakter ve davranış testine alıyoruz. Hocamız değerlendiriyor, sonuç raporlarına göre de bir eğitim programı düzenliyoruz ve sistem o şekilde işliyor. Otelde sosyal olan, aşıları tamamlanmış, sağlıklı diğer hayvanlarla geçinebilecek düzeyde olan misafirlerimizi kabul ediyoruz" ifadelerini kullandı.

GECELİK KONAKLAMA

Hayvan sahiplerine emanet edecekleri yerler için de tavsiyede bulunan Üner, "Gecelik konaklama ücreti köpekler için 350 lira, kediler için 250 lira diğer küçük hayvanlarda da 150 lira olarak ücretlendiriyoruz. VİP statümüz de var. Şu anda 100'ün üzerinde köpek var. Yaklaşık 40 civarında da kedi var. Görmeden, tanımadan, köpeğinizi bırakmayın. Mutlaka tanışmak için köpeğinizi götürün oraya gitsin, arkadaşlarıyla tanışsın, oradaki durumu deneyimlesin. Nasıl tepki göstereceğine bakın, strese girip girmediğine bakın. En önemlisi de kurumların Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan çalışma izninin, belediyeden ruhsatının ve mali kaydının olmasına dikkat edin. Teslim ederken de mutlaka sözleşme düzenleyin" diye konuştu.