Zenginlerin yaşadığı 14 katlı bina kül oldu! Ölü ve yaralılar var

İspanya’nın Valencia şehrinde bulunan ve zengin kesimin yaşadığı Campanar Mahallesi’ndeki 14 katlı bir binada, dün yerel saatle 17.30'da yangın çıktı.

Valencia bölgesi acil servis yetkilisi Jorge Suarez Torres, yangınla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. Torres yaptığı açıklamada, yaşanan faciada 4 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Torres, aralarında 7 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 14 kişinin de çeşitli derecelerde yaralanma sebebiyle hastanede tedavi gördüklerini bildirdi.

14 KATLI BİNA KÜLE DÖNDÜ

130'dan fazla dairenin bulunduğu 14 katlı binanın küle döndüğünü aktaran İspanya devlet televizyonu, söndürme çalışmalarında 22 itfaiye ekibinin yer aldığını ve yangının gece saatlerine doğru söndürülebildiğini ifade etti.

POLİÜRETAN KAPLAMA NEDENİYLE HIZLA YAYILDI

Yangının kısa sürede yayılmasının sebebiyle ilgili konuşan Valencia Endüstri Mühendisleri Odası (COGITI) Başkan Yardımcısı Esther Puchades, binanın dış cephesinde "son derece yanıcı poliüretan kaplama" olduğunu belirtti.

NE OLMUŞTU?

Dün akşam çıkan yangın kısa sürede büyüyerek binanın tamamını sarmış, bina sakinleri balkonlarda kurtarılmayı beklemişti. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken, alevler bitişikteki diğer binaya da sıçramıştı.