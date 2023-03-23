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Bora Aydınlık: Kariyer boyunca kaç kez böyle gol atılır bilmiyorum

Zenit maçına damgasını vuran Bora Aydınlık, flaş açıklamalarda bulundu. Aydınlık "Biraz daha iyi vurabilsem ikinci golü de atacaktım" dedi.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 22:57
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Zenit maçında gol atan Bora Aydınlık'tan flaş açıklamalar

Bora Aydınlık: Kariyer boyunca kaç kez böyle gol atılır bilmiyorum
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Fenerbahçe'nin Zenit ile oynadığı hazırlık maçında sarı-lacivertli ekibin ikinci golünü atan genç futbolcu Bora Aydınlık maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"ÇOK MUTLUYUM"
Taraftarlara ve teknik ekibe teşekkür eden Bora, "Amaç olarak çok güzel bir maçtı. Gelen taraftarlarımıza ve bana şans veren hocalarıma çok teşekkür ederim. Gol atabildiğim için çok mutluyum. Umarım Fenerbahçe formasıyla gol atmaya devam ederim." dedi.

"İKİNCİ GOLÜ DE ATACAKTIM"
Attığı golü değerlendiren genç oyuncu "Gol hakkında çok bir şey söyleyemiyorum... Çok güzel bir goldü. Kariyer boyunca kaç kez böyle bir gol atılır bilmiyorum. Biraz daha iyi vurabilsem ikinci golü de atacaktım. Ancak önemli olan çalışıp, gelişmeye devam etmek." ifadelerini kullandı.

"ŞİMDİ DE BANA NASİP OLDU"
Taraftarların ismini bağırması hakkında konuşan Bora, "Şükrü Saraçoğlu'nda ismimin haykırılması çok güzel bir duyguydu. Zamanında Arda'ya yapmışlardı, şimdi de bana nasip oldu." sözlerini sarf etti.

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