Zenit'ten Fenerbahçe'yi üzen haber

Fenerbahçe'nin Marsilya'dan kadrosuna katmak istediği Cengiz Ünder'e yeni bir talip çıktı.

Zenit'ten Fenerbahçe'yi üzen haber

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Fransız basını Zenit'in milli futbolcunun transferi için Marsilya'dan bilgi aldığını yazdı.
Zenit'in, Al Hilal'e transfer olan Malcom'un yerine Cengiz Ünder'i düşündüğü haberin detayında yer aldı.
Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Cengiz Ünder'in Fransız ekibi Marsilya ile sözleşmesi 2025 yılına kadar sürüyor.
2021'den bu yana Marsilya forması giyen Cengiz Ünder, Fransız temsilcisinde 93 maçta 18 gol, 12 asistlik performans sergiledi.
CENGİZ ÜNDER'İN KARİYERİ
Cengiz Ünder, 14 Temmuz 1997 yılında Balıkesir, Türkiye'de dünyaya gelmiştir. 173 cm boyundaki Milli futbolcu sağ kanatta görev yapmaktadır. Milli Takım'da 49 maçta süre alan Cengiz, 16 gol kaydetmiştir. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya forması giymektedir.

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