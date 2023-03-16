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Zerdeçal kötü anıları siliyor

ABD’deki New York Üniversitesi’nden bilim adamlarının fareler üzerindeki araştırması, köri yapımında kullanılan zerdeçalın korkuya dair kötü anıların ortadan kalkmasını sağladığını ortaya çıkardı. İşte ayrıntılar…

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 07:37
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Zerdeçal kötü anıları siliyor

Zerdeçal kötü anıları siliyor
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Bilim adamları fareleri belirli bir sese maruz bırakıp korkmasını sağladı. Korktuğunda bu hayvanların donup kaldığı deneyiminden yola çıkan bilim adamları birkaç saat sonra farelere yiyecek verdi ve aynı sese maruz bıraktı. Zerdeçallı yiyeceklerin verildiği farelerin ise donup kalmadığı, dolayısıyla bu hayvanların hafızasındaki korkuyla bağlantılı kötü anının silindiği belirtildi. Bilim adamları sonuçların travma sonrası stres bozukluğu gibi psikolojik sorunları bulunan hastalar için yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine ışık tuttuğunu vurguladı.

İLTİHAP GİDERİYOR

Zerdeçalın iltihap giderici özelliğinin bulunduğunu belirten bilim adamları, bazı iltihaplanmaların hafıza oluşumuyla da ilişkili olduğunu, dolayısıyla zerdeçalın depresyon, kaygı durum bozukluğu gibi psikolojik hastalıkların tedavisinde de kullanılabileceğine dikkati çekti. Daha önceki araştırmalar, zerdeçalda bulunan bir bileşimin Alzheimer gibi hastalıklara yakalananların beyin faaliyetlerinde iyileşme sağladığını göstermişti. Araştırmaya ilişkin makale “Daily Mail” dergisinin internet sitesinde yayımlandı.

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