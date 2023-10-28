Zeren adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Zeren isminin anlamını araştırıyor. Peki, Zeren ne demek? Zeren isminin anlamı nedir?
ZEREN NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Zeren ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- Anlayışlı, kavrayışlı.
- Zeki.
- Tövbe eden, günahlarından pişman olan.
ZEREN İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Zeren ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Zeren adını koymak caizdir.