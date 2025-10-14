Ünlü sanatçı Zerrin Özer sosya medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile korkuttu.

Zerrin Özer, “Kristallerim oynamış” notu ile paylaşım yapan ünlü isim hayranları tarafından büyük mesaj yağmuruna tutuldu.

Zerrin Özer, bu kez sağlık sorunlarıyla gündeme geldi. 2023 yılında geçirdiği omurilik ameliyatının ardından fiziksel rahatsızlıklar ve artan kaygı bozukluğu nedeniyle zor bir süreç yaşayan sanatçı, sosyal medya hesabından hastaneden bir paylaşım yayımladı.

Özer, “Zaten fırıl fırıldımmm... Bir de üstüne kristallerim oynamış. Hastaneye geldim, onları hizaya sokmaya... Hayaaat, hayaat” sözleriyle hem esprili bir paylaşım yaptı.

Zerrin Özer geçtiğimiz aylarda vasiyetini açıklamıştı.

Uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam süren şarkıcı Zerrin Özer, 2023'te geçirdiği omurilik ameliyatından sonra yaşadığı sağlık sorunları ve artan kaygı bozukluğu nedeniyle Darülaceze'deki fiziksel tedavi ve rehabilitasyon merkezinde bir süre tedavi görmüştü.