Zerrin Özer’den kötü haber

Anksiyetesi artan şarkıcı Zerrin Özer, yakından takip edilebilmesi için doktorunun tavsiyesi üzerine Darülaceze’de tedavi altına alındı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Zerrin Özer’den kötü haber

Bir dönem psikolojik sorunlarla mücadele eden şarkıcı Zerrin Özer, tedavi görmek amacıyla Darülaceze’de bulunan fiziksel tedavi ve rehabilitasyon merkezine yattı.

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Hürriyet'te yer alan habere göre; Anksiyetesi artan sanatçının yakından takip edilebilmesi için doktorunun tavsiyesi üzerine böyle bir karar aldığı öğrenildi. Daha önce omuriliğinden ameliyat olan Özer’in bu sağlık sorununa da çözüm aranacak.

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"DEFOLUP GİTMEK İSTİYORUM"

Zerrin Özer, sağlık sorunları nedeniyle Haziran 2022’de müziği bıraktığını açıkladıktan birkaç ay sonra geri dönmüştü. Sosyal medyada borderline yani ‘kişilik bozukluğu’ hastalığıyla mücadele ettiğini açıklayan sanatçı, “Defolup gitmek istiyorum. Bıktım artık beni yaftalamanızdan” demişti.

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