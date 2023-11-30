Zerrin Özer'den üzücü haber. Darülaceze'de tedavi altındaydı

Geçirdiği omurilik ameliyatından sonra sağlık sorunları ve artan kaygı bozukluğu nedeniyle tedavisi için Darülaceze’ye yatan şarkıcı Zerrin Özer'in sağlık durumuna dair üzen bir iddia gündeme geldi.

Magazin gazetecisi Seyhan Erdağ, geçtiğimiz günlerde Darülaceze’deki fiziksel tedavi ve rehabilitasyon merkezinde tedavi görmeye başlayan Türk Pop Müziği'nin güçlü seslerinden Zerrin Özer'in sağlık durumuna ulaştı.

BACAKLARINDA YARALAR ÇIKTI

İddiaya göre; Zerrin Özer, gün boyunca odasına kapanıp kimseyle görüşmek istemiyor. Ünlü sanatçının bacaklarındaki sorunun ise sadece ağrı olmadığı, bacak ve ayaklarında şekere bağlı yaralar çıktığı belirtildi.

Bu haberi duyan Işın Karaca sosyal medya hesabından "Çok iyi olmanı diliyorum" dedi.

BAKAN ZİYARET ETMİŞTİ

Geçtiğimiz gün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Özer’in ziyaret etmişti. Özer’in sağlık durumuna ilişkin yetkililerden bilgi de alan Göktaş, kronik rahatsızlığı bulunan ve yürümede güçlük çeken şarkıcıya doktorlar nezaretinde devam eden tedavi sürecinde her türlü desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti.

"DÜŞMÜŞ YA DA DÜŞKÜN DEĞİLİM"

Özer'in doktorunun tavsiyesi üzerine Darülaceze’de tedavi altına alındığı iddia edilmişti. Konuyla ilgili şarkıcı sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı:

"Kıymetli sevenlerim ve değerli basın mensupları. Maalesef dünden beri çıkan haberleri şaşkınlıkla izlemekteyim. Her şeyden önce Darülaceze Sayın Hamza Cebeci başkanlığında kendisini sürekli yenileyen ve tüm sağlık çalışanları ve destek ekipleriyle son derece profesyonelce çalışan bir kurumdur. Huzurevi olması haricinde sağlık anlamında destekleyici birçok birikimi bünyesinde barındırmaktadır. Günlük hayatımı hafifte olsa etkileyen birtakım zincir fiziki sağlık problemlerimin tedavisinde özellikle ve kendi isteğimle seçtiğim bu konuda ihtisas sahibi doktorların görev yaptığı kurumun ismini, misyonunu ön yargılı ve yanlış bir şekilde kullanarak, tarafımı düşkün ya da düşmüş gibi gösterme çabasını anlamakta güçlük çekiyorum maalesef. Bu tür amacını aşan konularla gündemi meşgul etmeyelim lütfen. Sevenlerin, canlarım Zerrin'iniz gayet iyi. Hiç merak etmeyin. Sevgilerimle."

BORDERLINE (KİŞİLİK BOZUKLUĞU) NEDİR?

Borderline ya da diğer adıyla sınırda kişilik bozukluğu bireyin kendisi ve başkaları hakkında düşünme ve hissetme şeklini etkileyen ve günlük yaşamda sorunlara neden olan bir akıl sağlığı bozukluğudur. Borderline, bireyin kendisi hakkında sahip olduğu öz imgeye dair sorunlar, duygular ile davranışları yönetme zorluğu ve başkaları ile ilişkilerde istikrarsızlık şeklinde görülebilir.



