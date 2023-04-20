Zeynep Alasya'dan babasına duygusal mesaj. Zeki Alasya doğum gününde unutulmadı

18 Mayıs 2015 yılında vefat eden Yeşilçam sinemasının usta ismi Zeki Alasya doğum gününde unutulmadı. Kızı Zeynep Alasya sosyal medya hesabından babasıyla çocukluk fotoğrafını duygusal bir not ile paylaştı.

Zeynep Alasya'dan babasına duygusal mesaj. Zeki Alasya doğum gününde unutulmadı

Editör: Özlem KIRAL

Metin Akpınar ile beraber rol aldıkları filmlerle Yeşilçam sinemasında hafızalara kazınan Zeki Alasya, “Köyden İndim Şehre” “Salak Milyoner”, “Mavi Boncuk” gibi birçok efsane yapımda rol aldı.

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72 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu sevenlerini hüzne boğmuştu. Vefatının üzerinden 8 sene geçen Zeki Alasya’nın kızı Zeynep Alasya babasını doğum gününde andı.

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Babası Zeki Alasya’ya özlemini dile getiren Zeynep Alasya’nın sosyal medya paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

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Babasıyla çocukluk fotoğrafını paylaşan Zeynep Alasya “Ne yapıyordunuz hiç bilmiyorum, sanırım taş, kağıt, makas... Babam be, öyle büyük bir alanın varmış ki kalbimde, hiç kimsenin ya da hiçbir şeyin doldurabilmesi mümkün değil. Her gün daha fazla özlüyorum babam. Doğum günün kutlu olsun.” notunu düştü.

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