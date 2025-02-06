Zeynep Alkan’dan çok konuşulacak Survivor itirafı: Kırıldığı isim bakın kim çıktı?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Zeynep Alkan’dan çok konuşulacak Survivor itirafı: Kırıldığı isim bakın kim çıktı?

Survivor 2025'te adaya veda eden Zeynep Alkan, yarışmada kırıldığı ismi ilk kez açıkladı.

Survivor 2025 tüm hızıyla devam ederken, Zeynep Alkan Survivor hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Alkan, "Survivor 2025 çok hızlı bitti öncelikle, ben bu kadar hızlı biteceğini düşünmüyordum kendi adıma ama Survivor sürprizlerle dolu bir yer. İlk düello heyecanımı yaşadığım için kaybettim. İlk geldiğim anı hatırlıyorum tabii bir alışma süreci vardı. Çok hızlı alıştım" ifadelerini kullandı.

8-001.webp

KIRILDIĞI İSİM BAKIN KİM ÇIKTI?

Alkan, kırıldığı ismi ise şöyle açıkladı:

" Bu sene gerçekten insanlar daha şampiyonluğa oynuyorlar. 2025, yarışma olarak daha zordu ama şartlar olarak daha kolaydı. Benim kendi takımımda kırıldığım biri vardı, o da Yağmur'du. Ben Meryem'i benden önce yazar diye düşünmüştüm. Yağmur'a çok kırılmıştım bunu da söylediğimde 'Performansa bakıyorum' dedi. Dostluğun hiç mi değeri yok diye düşünmüştüm.

Bence mavi takım birbirleriyle daha iyi koordine oluyorlardı. Birbirlerini tutabilecek oyuncuları vardı.

8u.webp

"FİNAL DÖRTLÜSÜNÜ DE TAHMİN ETTİ

Zeynep finale kalacak isimlerle ilgili tahminini "Final dörtlüsü bana göre Batuhan, Yusuf, Almeda ve Adem olacak.

Son Haberler
Rüzgarda okulun spor salonunun çatısı uçtu!
Rüzgarda okulun spor salonunun çatısı uçtu!
Sergen Yalçın'ın kardeşi son yolculuğuna uğurlandı
Sergen Yalçın'ın kardeşi son yolculuğuna uğurlandı
Asil Nadir öldü mü? Eşinden açıklama
Asil Nadir öldü mü? Eşinden açıklama
Mertens'ten ilginç hareket
Mertens'ten ilginç hareket
120 saat kamera kaydı incelendi! Villa hırsızları yakayı ele verdi
120 saat kamera kaydı incelendi! Villa hırsızları yakayı ele verdi