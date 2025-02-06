Zeynep Alkan’dan çok konuşulacak Survivor itirafı: Kırıldığı isim bakın kim çıktı?

Survivor 2025 tüm hızıyla devam ederken, Zeynep Alkan Survivor hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Alkan, "Survivor 2025 çok hızlı bitti öncelikle, ben bu kadar hızlı biteceğini düşünmüyordum kendi adıma ama Survivor sürprizlerle dolu bir yer. İlk düello heyecanımı yaşadığım için kaybettim. İlk geldiğim anı hatırlıyorum tabii bir alışma süreci vardı. Çok hızlı alıştım" ifadelerini kullandı.

KIRILDIĞI İSİM BAKIN KİM ÇIKTI?

Alkan, kırıldığı ismi ise şöyle açıkladı:

" Bu sene gerçekten insanlar daha şampiyonluğa oynuyorlar. 2025, yarışma olarak daha zordu ama şartlar olarak daha kolaydı. Benim kendi takımımda kırıldığım biri vardı, o da Yağmur'du. Ben Meryem'i benden önce yazar diye düşünmüştüm. Yağmur'a çok kırılmıştım bunu da söylediğimde 'Performansa bakıyorum' dedi. Dostluğun hiç mi değeri yok diye düşünmüştüm.

Bence mavi takım birbirleriyle daha iyi koordine oluyorlardı. Birbirlerini tutabilecek oyuncuları vardı.

"FİNAL DÖRTLÜSÜNÜ DE TAHMİN ETTİ

Zeynep finale kalacak isimlerle ilgili tahminini "Final dörtlüsü bana göre Batuhan, Yusuf, Almeda ve Adem olacak.