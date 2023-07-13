Zeynep Bastık aşk bombasını patlattı. Yeni sevgilisiyle kucak kucağa

Editör: Osmancan EROK

Zeynep Bastık hem sosyal medya paylaşımları hem de cover yaptığı şarkılarla sık sık gündem olan bir isim. Menajeri Tolga Akış'la geçtiğimiz yıl evlenen Bastık, aynı yıl boşanmasıyla gündeme gelmişti. İkilinin arkadaş kalarak boşanması ve iş ilişkilerini devam ettirmesi tepkilere neden olmuştu.

Zeynep Bastık, şimdi de yeni bir aşka yelken açtı. İstanbul'da ve Yalıkavak'ta şubesi olan bir Uzak Doğru restoranının sahibi olan Ali Can Ayyıldız ile aşk yaşamaya başladı.

Şarkıcı, doğum gününde sevgilisiyle paylaşım yapsa da kimse sevgilisi olabileceğini düşünmemişti. Ali Can Ayyıldız da sevgilisi Zeynep Bastık ile bir karesini Instagram hesabından paylaşınca gerçek ortaya çıktı.

İkilinin kucak kucağa pozu sosyal medyada gündem oldu.