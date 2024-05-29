Zeynep Bastık’ın aşkı ortaya çıktı. Sevgilisinden yeni ayrılmıştı

Düzenleme: Kaynak: Magazin D
Zeynep Bastık’ın aşkı ortaya çıktı. Sevgilisinden yeni ayrılmıştı

Sevgilisinden yeni ayrılan Zeynep Bastık ile karizmatik aktör Serkay Tütüncü'nün arasında bir aşk filizlenmeye başladığı bildirildi.

Zeynep Bastık, son zamanların gözde şarkıcıları arasında yer alıyor ve sahne performanslarıyla olduğu kadar, sosyal medyada sergilediği cesur pozlarla da sıkça konuşuluyor.

Yakın zamanda bir ilişkisini sonlandıran Bastık'ın, Serkay Tütüncü ile yeni bir aşka yelken açtığı söylentileri dolaşıyor.

Konserleriyle büyük ilgi toplayan Zeynep Bastık, sahne kostümleri ve danslarıyla da adından söz ettiriyor.

Özel yaşantısıyla da gündemden düşmeyen genç şarkıcı, bir süre önce Ali Can Ayyıldız ile yollarını ayırmıştı.

Magazin D'nin haberine göre, tanınmış pop sanatçısı Zeynep Bastık ile karizmatik aktör Serkay Tütüncü'nün arasında bir aşk filizlenmeye başladı.

İkilinin, "Chaplin" isimli tiyatro oyununda oldukça samimi bir şekilde bir arada oldukları gözlemlendi.

AŞK AÇIKLAMASI

Zeynep Bastık, ilişkilerin doğasına dair şu sözlerle gündeme geldi:

“İlişkiler başlar ve biter. Keyfimiz yerinde olur. Böyle şeyler hayatta olabilir. Bitmemesini umarız ama sonlanabilir. İyiyiz, çok iyiyiz, tatlıyız, hiçbir sorunumuz yok. Herkese mutluluklar diliyorum.”

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