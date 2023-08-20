Üç kız arkadaşın Ayvalık’ta yaşadığı tedavi sürecini anlatan Zeytin Ağacı yeni sezonuyla izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Netflix’de yayınlanacak Zeytin Ağacı’nın ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, Zeytin Ağacı dizisinin 2. sezonu ne zaman? Zeytin Ağacı 2. sezon fragmanı yayınlandı mı?

ZEYTİN AĞACI 2. SEZON NE ZAMAN?

Netflix'in yerli dizisi 'Zeytin Ağacı'nın ikinci sezonundan ilk fotoğraf paylaşıldı. OGM Pictures imzalı dizinin senaryosunu Nuran Evren Şit kaleme alıyor.

'Yalı Çapkını' dizisinin yönetmeni de olan Burcu Alptekin'in ilk üç bölümünü yönettiği yeni sezon Tuba Büyüküstün, Seda Bakan, Boncuk Yılmaz, Murat Boz, Fırat Tanış, Serkan Altunorak ve Rıza Kocaoğlu gibi isimleri tekrar bir araya getirdi.

Zeytin Ağacı dizisinin 2. sezon tarihi henüz yayınlanmadı.

ZEYTİN AĞACI KONUSU NEDİR?

Dizi, çok yakın üç kız arkadaştan birinin hastalığının nüksetmesi sonucu, yeni bir tedavi yöntemi denemek istemesi ve Ayvalık'a giderek tedavi olmaya başlamasıyla, bu üç arkadaşın değişen yaşamlarını anlatıyor.

Üniversite yıllarında tanışan Ada, Sevgi ve Leyla'nın yıllardır devam eden güzel bir dostlukları vardır. Başarılı bir cerrah olan Ada, idealist bir avukat ve kariyer yapmayan Leyla.. Ada, Sevgi ve Leyla'nın “rakı, balık, Ayvalık” olarak başlayan macerası, onları geçmişleriyle barıştırırken kendi yaşamları için yepyeni kararlar almalarını sağlar.

Ada, Sevgi’nin Ayvalık’ta alternatif bir terapiye katılma isteğine gönülsüzce razı olunca üç kız arkadaş yola koyulur. Ada hiç ummadığı biriyle karşılaşır ve eski yaralar depreşir.

Kızlar, Zaman Bey'in seansına katılır. Ada şüpheci davranırken, Leyla’nın boğulma korkusunun nedeni anlaşılır. Ada, İstanbul’da hem sevindirici hem üzücü Haberler alır.

ZEYTİN AĞACI OYUNCU KADROSU

Zeytin Ağacı dizisi oyuncuları arasında Tuba Büyüküstün, Seda Bakan, Boncuk Yilmaz, Murat Boz, Fırat Tanış, Serkan Altunorak, Rıza Kocaoğlu, Füsun Demirel, Umut Kurt yer alıyor.