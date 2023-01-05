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MSB duyurdu! 12 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı girişiminde bulunan 12 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 10:23
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Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! 12 terörist etkisiz hale getirildi
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor. Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 12 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi."

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