Zeytin hasadı yaparken arılar öldürdü

Mersin Erdemli'de zeytin hasadı yaparken yaban arılarının saldırısına maruz kalan bir kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Zeytin hasadı yaparken arılar öldürdü

İHA'nın haberine göre, olay, Erdemli ilçesine bağlı Hacıhalilarpaç Mahallesi Deligelin mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bahçede bulunan zeytin ağaçlarını hasat eden 54 yaşındaki Muharrem Yetim'e yaban arıları saldırdı.

Arıların birkaç yerinden soktuğu Yetim'in fenalaşması üzerine çevresindekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada araca alınan Yetim, ambulansın ulaşacağa noktaya getirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yetim'i araçtan alarak ambulansa taşıyıp ilk müdahaleyi yaptı.

Durumu kritik olan Yetim, ambulansla götürüldüğü MÜ Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

aw050441-01.jpg

aw050441-02.jpg

aw050441-03.jpg

aw050441-04.jpg

Öne Çıkanlar
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star 115. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 115. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Kahvede okey onayana 5 bin TL, sabahın köründe işe gidene sıfır TL. Emekliler ayrımcılığa isyan etti
Kahvede okey onayana 5 bin TL, sabahın köründe işe gidene sıfır TL. Emekliler ayrımcılığa isyan etti
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?
Son Haberler
Ordu'da IŞİD operasyonu: 1 gözaltı Gündem
Ordu'da IŞİD operasyonu: 1 gözaltı
Bayern Münih'te sakatlık kervanına bir oyuncu daha katıldı Spor
Bayern Münih'te sakatlık kervanına bir oyuncu daha katıldı
Fransa'da Yahudi karşıtı olaylara karışan 3 kişi sınır dışı edildi Dünya
Fransa'da Yahudi karşıtı olaylara karışan 3 kişi sınır dışı edildi
Ayça Varlıer Amerikan dergisine kapak oldu Magazin
Ayça Varlıer Amerikan dergisine kapak oldu
Orta Doğu'daki kanlı oyunu çizdi. Emre Ulaş'tan gerçeğin karikatürü Karikatür
Orta Doğu'daki kanlı oyunu çizdi. Emre Ulaş'tan gerçeğin karikatürü
Sıcak suyla karıştırınca vücuttaki mikroplar kaçacak delik arıyor. Kışı turp gibi geçirmek isteyen mutlaka tüketsin Şifalı Bitkiler
Sıcak suyla karıştırınca vücuttaki mikroplar kaçacak delik arıyor. Kışı turp gibi geçirmek isteyen mutlaka tüketsin
Bursaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu Spor
Bursaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu