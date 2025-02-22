Zeytinde halkalı leke alarmı

Türkiye'nin zeytin ağacı varlığı en çok illerden olan Aydın'da, zeytin hasat sezonunda sona yaklaşılırken, Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticileri zeytinde halkalı leke hastalığı konusunda uyardı. Halkalı leke hastalığı riskinin en üst seviyeye çıktığı döneme gelindiğini belirten yetkililer, üreticilere mücadele çağrısında bulundu. Yaprak dökümüne neden olan zeytin halkalı leke hastalığına karşı Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce hasadı biten bahçelerde ilaçlama çalışmalarının en kısa zamanda başlanması gerektiği vurgulandı.

Yetkililer, yağışlı ve rüzgarlı havalarda ilaçlama yapılmaması, sabahları çiğ kalktıktan sonra ilaçlama yapılması, kullanılacak ilaçların ağacın tüm aksamı kaplayacak şekilde uygulanmasına, insan ve çevre sağlığı açısından gerekli önlemlerin alınmasına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Konu ile ilgili Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Zeytin ağaçlarında zarar yapan Zeytinde Halkalı Leke hastalığına karşı mücadele zamanı gelmiştir. Özellikle drenajı yetersiz, hakim rüzgarlara kapalı, sık dikilmiş, budama yapılmamış, iyi havalanmayan taban arazilerde daha fazla hastalık yapan etmene karşı çiftçilerimizin Zeytinde Halkalı Leke Hastalığına ruhsatlı ilaçlarla mücadele yapmaları önemle duyurulur" ifadeleri yer aldı.