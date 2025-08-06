Zeytinlik yangınının ardındaki gerçek! Öfkeli kadın itiraf etti

Efeler ilçesi Konuklu Mahallesi yakınlarındaki bir zeytinlikte dün saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 4 helikopter ve çok sayıda arazöz sevk edildi. Alevler, havadan ve karadan müdahaleyle 2 saatte kontrol altına alındı. Yangında, ilk belirlemelere göre 3 hektar alan zarar gördü.

İnceleme başlatan jandarma ekipleri, yangının, zeytinliğin yanındaki tarım arazisinde başladığını ve Y.E. isimli kadının çıkardığını tespit etti.. Dün gözaltına alınan Y.E., ifadesinde tarım arazisini düşük fiyata başkasına satan kayınpederiyle tartıştığını ardından da araziyi ateşe verdiğini söylediği öğrenildi. Y.E., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.