Zeytinyağına karıştırılan yağlar tehlike saçıyor! Uzmanlar uyarılarını açıkladı

Uzmanlar, sahte zeytinyağlarının içeriğinde yeşil boya, pamuk yağı ve çeşitli kimyasalların bulunduğunu belirtti. Bu tür sahte ürünler, tüketicilerin sağlığını ciddi şekilde tehdit etti.

UZMAN GÖRÜŞLERİ VE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Ümmühan Tibet, zeytinyağının kalitesinin rengine göre belirlenemeyeceğini vurguladı.

Tibet, "Yeşil zeytinyağı daha faydalıdır" algısının yanlış olduğunu ve bu nedenle yağlara yeşil boya katıldığını belirtti.

Ayrıca, sahte zeytinyağlarının içeriğinde sağlıksız doymuş yağlar ve trans yağlar bulunabileceği, bu durumun kalp hastalıkları ve yüksek kolesterol gibi sağlık sorunlarına neden olacağının altı çizildi.

Beslenme uzmanları ve gıda güvenliği uzmanları, zeytinyağını satın alırken dikkat edilmesi gereken noktaları vurguladı.

SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Gerçek zeytinyağı, antioksidanlar ve sağlıklı yağ asitleri içerirken, sahte zeytinyağları bu besin değerlerinden yoksun olabileceğinin altı çizildi.

Sahte zeytinyağlarının üretim sürecinde kullanılan kimyasallar, uzun vadede sağlık sorunlarına neden olduğu vurgulandı. Bu nedenle, tüketicilerin zeytinyağı alırken dikkatli olmaları ve güvenilir markaları tercih etmeleri önemli.

SAHTE ZEYTİNYAĞINI ANLAMAK

Sahte zeytinyağını anlamanın birkaç yolunun olduğu bildirildi. Örneğin, bir bardak ılık suya damlatılan gerçek zeytinyağı baloncuklar çıkararak suyun yüzeyinde kalırken, sahte zeytinyağı suya karışabileceği belirtildi.

Ayrıca, zeytinyağı alırken markayı ve etiketleri dikkatlice kontrol etmek, kaliteli zeytinyağı seçimi için önemli olduğunun altı çizildi.

Zeytinyağına karıştırılan yağların hem sağlık açısından ciddi riskler taşımakta hem de tüketicileri yanılttığı bildirildi.

Uzmanlar, sahte zeytinyağlarının tüketilmemesi gerektiğini ve güvenilir markaların tercih edilmesini önerdi. Sağlığınızı korumak için zeytinyağı alırken dikkatli olun ve güvenilir kaynaklardan alışveriş yapnaiz tavsiye edildi.