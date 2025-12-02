Bağırsak dostu, lif deposu ve düşük kalorili mucize sebze taze fasulye masamızda! Alırken, saklarken ve pişirirken dikkat edilecek tüm püf noktaları, faydaları, zararları ve 3 lezzetli tarifiyle karşınızda



TAZE FASULYE NEDİR VE NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Yeşil fasulye ya da bakla fasulyesi olarak da bilinen taze fasulye, baklagiller ailesinin en sevilen üyelerinden biridir. Hem yaz hem de kış aylarında derin dondurucuda tüketilebilen bu sebze, özellikle bağırsak sağlığı için vazgeçilmez kabul ediliyor. İçerdiği yüksek orandaki çözünür ve çözünmez lif sayesinde sindirimi düzenler, kabızlığı önler ve bağırsaklardaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Aynı zamanda düşük glisemik indeksiyle kan şekerini dengede tutar ve tokluk hissi verir.

TAZE FASULYE ALIRKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?

Pazar ya da marketten taze fasulye seçerken parlak yeşil renkli, pürüzsüz, kırıldığında çıtır ses çıkaran ve içinde tane oluşmamış olanları tercih edin. Sararmış, lekeli, yumuşak ya da aşırı kalın olanlar bayatlamış demektir. Mümkünse yerli ve mevsiminde yetiştirilenleri alın çünkü ithal olanlarda tarım ilacı kalıntısı daha yüksek olabiliyor. Alırken elinize alıp hafifçe bükün; kolayca kırılıp içinde sulu bir ses geliyorsa taptaze demektir.

TAZE FASULYEYİ EVDE DOĞRU ŞEKİLDE SAKLAMA YÖNTEMLERİ

Taze alındıktan sonra hemen ayıklayıp yıkayın, kurulayın ve buzdolabının sebzelik bölümünde kağıt havluya sararak 4-5 gün tazeliğini korumasını sağlayabilirsiniz. Daha uzun süre saklamak istiyorsanız haşlamadan direkt derin dondurucuya atın. Öncesinde uçlarını temizleyip istediğiniz boyda doğrayın, hava almayan poşetlerde ya da saklama kaplarında -18 derecede 10-12 ay sorunsuz muhafaza edebilirsiniz. Çözdürdükten sonra tekrar dondurmak kesinlikle önerilmez.

TAZE FASULYENİN OLASI ZARARLARI VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Her şeyde olduğu gibi aşırı tüketimde şişkinlik ve gaz yapabilir. Özellikle çiğ ya da az pişmiş tüketildiğinde içerdiği lektin maddesi mide rahatsızlığına yol açabilir. Böbrek taşı sorunu olanlar oksalat içeriği nedeniyle ölçülü tüketmelidir. İlaç kullananlar, özellikle kan sulandırıcı ilaç kullananlar, yüksek K vitamini nedeniyle doktoruna danışmalıdır.

EN SEVİLEN 3 TAZE FASULYE YEMEĞİ TARİFİ1. KLASİK ZEYTİNYAĞLI TAZE FASULYE

Malzemeler: 1 kg taze fasulye, 2 büyük domates, 1 büyük soğan, 4-5 diş sarımsak, yarım çay bardağı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı şeker, tuz.

Yapılışı: Fasulyeleri ayıklayıp yıkayın. Soğanı yemeklik doğrayıp zeytinyağında pembeleştirin. Küp doğranmış domatesleri ve sarımsağı ekleyip 5 dakika kavurun. Fasulyeleri ilave edin, şeker ve tuzu koyup 1 su bardağı sıcak su ekleyin. Kısık ateşte 40-45 dakika pişirin. Soğuk servis yapın.

Etli taze fasulye (Düdüklüde 15 dakikada hazır)

Malzemeler: 800 gr kuşbaşı et, 1 kg taze fasulye, 1 yemek kaşığı salça, 1 soğan, 3 domates, tuz, karabiber, sıvı yağ.

Yapılışı: Eti düdüklü tencerede kendi suyuyla kavurun. Soğan ve salçayı ekleyip kokusu çıkana dek kavurun. Domates ve fasulyeleri ilave edip baharatlayın. 2 su bardağı sıcak su ekleyip düdüklü tencerenin kapağını kapatın. Tencere ötmeye başladıktan sonra 12-15 dakika kısık ateşte pişirin.

Taze fasulye turşusu (Kışlık)

Malzemeler: 2 kg ince taze fasulye, 1 su bardağı kaya tuzu, 1 su bardağı üzüm sirkesi, 5-6 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı limon tuzu, yeteri kadar su.

Yapılışı: Fasulyelerin uçlarını temizleyip yıkayın. Kavanoza dizin, aralarına sarımsak serpiştirin. Tuz, sirke ve limon tuzunu soğuk suda eritin, kavanoza doldurun. Ağzı sıkı kapanan kavanozu serin ve karanlık yerde 20-25 gün bekletin. Turşunuz hazır!