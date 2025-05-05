Zhao Xintong, Dünya şampiyonluğuna çok yakın

Sheffield'da devam eden 2023 Snooker Dünya Şampiyonası finalinde, Zhao Xintong büyük bir zaferin eşiğinde. 28 yaşındaki Zhao, finalde Mark Williams'ı 17-8 yenerek liderliğini sürdürdü ve yalnızca bir set daha alarak tarih yazmaya çok yaklaştı. Zhao, 2021 yılında UK Şampiyonası'nı kazandıktan sonra, snooker dünyasında büyük bir isim haline geldi. Ancak, 20 aylık bir cezanın ardından, bu şampiyonluk ona çok daha anlamlı olacak.

Zhao, finalin başından beri üstün bir performans sergileyerek geceyi 11-6 önde tamamladı. Pazartesi günü oynanan ilk dört sette üç galibiyet alarak 14-7'lik bir üstünlük sağladı. Ardından 52 sayılık bir kırıkla bir set daha kazandı. Bu zafer, ona sadece ikinci zaferini değil, aynı zamanda 1993'te Stephen Hendry'nin Jimmy White'ı 18-5'lik skorla yendiği Dünya Finali'nden sonra en büyük farkı getirme fırsatı sundu.

Mark Williams, 50 yaşında ve Sheffield'daki en yaşlı finalisti olarak tarihe geçti. Ancak, uzun bir mücadeleye rağmen, Zhao'nun üstün performansına karşı koyamayarak maçtan çekildi. Zhao'nun bu zaferiyle, tarih yazma şansı çok daha yakın.

Zhao'nun bu tarihi zaferiyle 500.000 dolarlık büyük ödülü kazanması ve dünya sıralamasında 11. sıraya yükselmesi bekleniyor.