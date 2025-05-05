Zhao Xintong, Dünya şampiyonluğuna çok yakın

Kaynak: Haber Merkezi
Zhao Xintong, Dünya şampiyonluğuna çok yakın

Zhao Xintong, Crucible'daki finalde Mark Williams'ı 17-8 yenerek, Çinli bir oyuncunun ilk kez Dünya Şampiyonluğu kazanma yolunda büyük bir adım attı.

Sheffield'da devam eden 2023 Snooker Dünya Şampiyonası finalinde, Zhao Xintong büyük bir zaferin eşiğinde. 28 yaşındaki Zhao, finalde Mark Williams'ı 17-8 yenerek liderliğini sürdürdü ve yalnızca bir set daha alarak tarih yazmaya çok yaklaştı. Zhao, 2021 yılında UK Şampiyonası'nı kazandıktan sonra, snooker dünyasında büyük bir isim haline geldi. Ancak, 20 aylık bir cezanın ardından, bu şampiyonluk ona çok daha anlamlı olacak.

Zhao, finalin başından beri üstün bir performans sergileyerek geceyi 11-6 önde tamamladı. Pazartesi günü oynanan ilk dört sette üç galibiyet alarak 14-7'lik bir üstünlük sağladı. Ardından 52 sayılık bir kırıkla bir set daha kazandı. Bu zafer, ona sadece ikinci zaferini değil, aynı zamanda 1993'te Stephen Hendry'nin Jimmy White'ı 18-5'lik skorla yendiği Dünya Finali'nden sonra en büyük farkı getirme fırsatı sundu.

Mark Williams, 50 yaşında ve Sheffield'daki en yaşlı finalisti olarak tarihe geçti. Ancak, uzun bir mücadeleye rağmen, Zhao'nun üstün performansına karşı koyamayarak maçtan çekildi. Zhao'nun bu zaferiyle, tarih yazma şansı çok daha yakın.

Zhao'nun bu tarihi zaferiyle 500.000 dolarlık büyük ödülü kazanması ve dünya sıralamasında 11. sıraya yükselmesi bekleniyor.

1920x0.jpg

Son Haberler
2. Daikin'le Yaşanabilir Gelecek Video Yarışması başlıyor!
2. Daikin'le Yaşanabilir Gelecek Video Yarışması başlıyor!
Ünlü fotoğrafçı Antalya'da öldürüldü!
Ünlü fotoğrafçı Antalya'da öldürüldü!
Fuze, Seri A yatırım turunda Galaxy ve e& Capital liderliğinde 12 milyon dolar yatırım aldı
Fuze, Seri A yatırım turunda Galaxy ve e& Capital liderliğinde 12 milyon dolar yatırım aldı
Akıllı temizlik çözümleri markası: “Bu Anneler Günü, onlara 'zamanı' armağan etmenin zamanı”
Akıllı temizlik çözümleri markası: “Bu Anneler Günü, onlara 'zamanı' armağan etmenin zamanı”
Mekanik sistemler depremde hayat kurtarıyor
Mekanik sistemler depremde hayat kurtarıyor