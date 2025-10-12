Fransa futbolunun efsane ismi Zinedine Zidane, uzun süre sonra teknik direktörlüğe geri dönmeyi düşündüğü ve bunu hangi takımla gerçekleştireceğini açıkça beyan etti.

Trento Spor Festivali'nin son gününde konuşma yapan Zidane kariyeriyle ilgili yorumda, "Kesinlikle teknik direktörlüğe geri döneceğim. Gelecekte ne olur bilmiyorum ama hedeflerimden biri Fransa Milli Takımı'nı çalıştırmak. Hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Juventus ile neden tekrar bir araya gelemediklerini bilmediğini söyleyen Zidane Torino ekibinin her zaman kalbinde önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Yaklaşık 1 ay önce Fransız basınından L'Equipe de yayınladığı haberde, Zidane'ın Didier Deschamps sonrası Fransa Milli Takımı'nı devralmaya hazırlandığını ve bu görev için şimdiden analizlerine başladığını yazmıştı.

Zidane'ın bu sözleri sonrası Dünya Kupası'nın ardından Didier Deschamps'ın görev süresinin bitmesiyle birlikte Fransa Milli Takımı'nın başına geçme olasılığı çok yüksek görülüyor.