Zihnin yenilenme sırrı! Beyin de gençleşiyor

Londra merkezli The Times gazetesinin yakın zamanda yayımladığı bir araştırmaya göre, düzenli spor aktivitelerinin yalnızca fiziksel sağlığa değil, aynı zamanda bilişsel fonksiyonlar üzerinde de derin ve olumlu etkileri olduğu ortaya çıktı.

Elde edilen bulgular, egzersizin beyin hücrelerinin kendi kendini onarma ve yenileme kapasitesini artırdığını gösterdi.

Uzmanlar, bu durumun beynin esneklik kapasitesini artırarak yaşa bağlı bilişsel gerilemeleri geciktirebileceğine dikkat çekti.

Bu konuda önemli çalışmalara imza atan İngiliz Nöroloji Derneği'nden Prof. Dr. Sarah J. Blakemore, egzersizin beyin üzerindeki etkisini şu sözlerle açıkladı:

"Fiziksel aktivite, beynin plastisitesini, yani yeni sinir bağlantıları kurma ve var olanları güçlendirme yeteneğini artırıyor. Özellikle aerobik egzersizler, hipokampüs gibi öğrenme ve hafızadan sorumlu bölgelerdeki nöron üretimini tetikliyor."

ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) bünyesinde yapılan bir başka araştırma ise, egzersiz sırasında salgılanan beyin kaynaklı nörotrofik faktör (BDNF) proteininin, nöronların hayatta kalması ve işlev görmesi için kritik bir rol oynadığını vurguladı.

NIH araştırmacılarından Dr. John S. Williams, "BDNF, beyin için bir tür 'gübre' görevi görüyor. Bu protein, beynin kendini yenileme süreçlerini hızlandırarak, bilişsel rezervin artmasına katkıda bulunuyor" şeklinde konuştu.

Uzmanlar, bu bulguların, demans ve Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için yeni kapılar açabileceğini belirtti.

Düzenli ve orta yoğunlukta egzersizin, sadece fit bir vücut için değil, aynı zamanda keskin bir zihin için de vazgeçilmez olduğu bir kez daha kanıtlandı.