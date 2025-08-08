Zile’de korkunç kaza! Bebek ve Anne-Baba yaşamını yitirdi

Düzenleme: Kaynak: İHA

Tokat’ın Zile ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı feci kazada evli çift ve 2 aylık bebekleri hayatını kaybetti. Çiftin 3 yaşındaki kızı ve diğer sürücü ise tedavileri sürüyor.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Karayün mevkisi Çekerek-Zile kara yolunda meydana geldi. Emrah Çelik'in kontrolündeki 16 BMT 901 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeritte seyreden Özgür Sepetçi'nin kullandığı 60 AFZ 583 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Emrah Çelik ile araçta bulunan eşi Şeymanur Çelik'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Çiftin yaralanan 2 aylık bebeği Elnur Çelik, 3 yaşındaki kızı Elifnur Çelik ve diğer otomobilin sürücüsü Özgür Sepetçi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Zile Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

2 aylık Elnur Çelik de burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

