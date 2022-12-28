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İstanbulspor 3 puanı hatırladı. Selçuk İnan kazanmayı unuttu

İstanbulspor galibiyeti hatırladı! Selçuk İnan yine kaybetti...

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 19:18
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Ziller Selçuk İnan için çalıyor! Kasımpaşa İstanbul'a yenildi

İstanbulspor 3 puanı hatırladı. Selçuk İnan kazanmayı unuttu
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Spor Toto Süper Lig 16. hafta maçında İstanbulspor, sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı.

Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İstanbulspor 2-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Valon Ethemi ve 78. dakikda Emir Gültekin kaydetti.
Kasımpaşa'nın tek golü 25. dakikada Raoul Petretta kaydetti.
İstanbulspor'a galibiyeti getiren golü atan Emir Kaan Gültekin Süper Lig kariyerindeki ilk golünü attı.
Fatih Tekke'nin çalıştırdığı İstanbulspor ligde 7 maç sonra galibiyete uzandı.
SELÇUK İNAN YİNE KAYIP
Kasımpaşa'da Selçuk İnan ligde çıktığı 2. maçtan da galibiyet çıkaramadı. İstanbul ekibi ilk bir önceki hafta da Sivasspor'a mağlup olmuştu.
Alınan bu sonucun ardından İstanbulspor puanını 11'e yükseltti. Kasımpaşa ise 15 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında İstanbulspor, Adana Demirspor deplasmanına gidecek. Kasımpaşa ise Alanyaspor'u ağırlayacak.

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