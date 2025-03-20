Zimbabve, Benin'e takılsa da umutlarını kaybetmedi

Maça hızlı başlayan Benin, henüz 12. dakikada öne geçti. Zimbabve kalecisi Washington Arubi, geriden oyun kurmaya çalışırken kritik bir hata yaptı. Bu fırsatı kaçırmayan Steve Mounie, boş kaleye gönderdiği şutla takımını öne geçirdi. Golden sonra da baskısını sürdüren Benin, 35. dakikada farkı ikiye çıkardı. Junior Olaitan Ishola ile etkili bir paslaşma yapan Dokou Dodu, ceza sahası içinde düzgün bir vuruşla skoru 2-0’a getirdi.

İlk yarının bitimine kısa bir süre kala Zimbabve umutlandı. Jordan Zemura’nın ortasında Marshall Munetsi, sert bir şutla topu ağlara gönderdi ve farkı bire indirdi. Bu golle birlikte ev sahibi ekip moral buldu ve ikinci yarıda daha etkili bir oyun sergilemeye başladı.

MUSONA’DAN USTACA BİTİŞ

59. dakikada Zimbabve, beraberliği yakaladı. Yine Jordan Zemura’nın hazırladığı pozisyonda serbest vuruş organizasyonunda top Knowledge Musona ile buluştu. Tecrübeli oyuncu, Benin kalecisi Marcel Dandjinou’yu geçerek şık bir vuruşla skoru 2-2 yaptı.

Karşılıklı ataklarla devam eden mücadelede iki takım da galibiyet golünü bulamadı. Son anlarda Benin baskısını artırsa da Zimbabve savunması hata yapmadı ve mücadele 2-2’lik eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla Benin, grubun zirvesine yerleşirken Zimbabve önemli bir geri dönüşe imza atarak hanesine bir puan yazdırdı.