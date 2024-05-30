Zincir marketler kurbanlık satışına başladı. İşte kurbanlık et fiyatları

Kurban Bayramı'na günler kala zincir marketlerde hareketlilik yaşanmaya başladı. Kurbanlık etlerin reyonlara çıkması ile 2024 yılı kurbanlık et fiyatları da belli oldu.

Zincir marketlerin kurbanlık hayvan kesim işlemlerini, veteriner, noter ve din görevlisi gözetiminde İslami kurallara ve yasal mevzuata göre yaptıkları belirtildi.

Marketler küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar için çeşitli paket seçenekleri hazırlayarak sattıkları etlere peşin ve kredi kartına taksit ödeme seçenekleri sundu.

Müşterilerin zincir marketlerden özel ambalajlama, eve teslim gibi hizmetleri talep edebilecekleri gibi hayır kurumlarına market üzerinden bağışta da bulunabilecekleri duyuruldu.

CarrefourSA 2024 KURBANLIK ET FİYATLARI

CarrefourSA'da 12-16 kilogram arasındaki sakatat dahil Karaman Kurban Paketi'ni 11 bin 950 liradan satılıyor. Kıvırcık Kurban Paketi'yse 16-20 kilogram aralığında 13 bin 950 TL'den satılıyor.

Büyükbaş kurbanlıkta ise 20-24 kilogram aralığında bir hissenin fiyatı sakatat dahil 17 bin 950 TL olarak satışa veriliyor. Büyükbaş kurbanlık etlerini bayramın son günü almak isteyen müşterilere ise indirim yapılıyor. Son gün teslimatlı etlerinse hisse fiyatı 16 bin 500 TL olarak belirlendi.

CarrefourSA, belirlenen illerde internete özel olarak adrese ücretsiz teslim hizmeti veriliyor.

CarrefourSA'nın anlaşmalı bankaya ait kredi kartları ile ödemelerde vade farksız 6 aya taksit imkanı veriliyor.

MİGRSO 2024 KURBANLIK ET FİYATLARI

Migros, 12-16 kilogram arası Karaman küçükbaş kurbanlığı 11.950 TL'den, 16-20 kilogramlık küçükbaş kıvırcık kurbanlığıysa 14 bin 800 TL'den satıyor.

Migros büyükbaş kurbanlıktaysa 23-27 kilogramlık hissenin fiyatını 19 bin 950 TL olarak belirledi. Bu paketlerde sakatat bulunmuyor.

Migros, Money Bonus kredi kartı olanlara 1000 TL indirim, anlaşmalı bankaların kredi kartlarına ise2-4 ay taksit imkanı veriyor.

Migros'ta adrese ücretsiz teslim, mağazadan alım ve hayır kurumlarına bağış yapma seçenekleri bulunuyor. Bağış olarak yapılacak alımlarda indirim uygulanıyor.

A101 VE ÇAĞDAŞ MARKET 2024 KURBANLIK ET FİYATLARI

A101 marketlerde de kurbanlık satışında farklı bankaların kartlarına peşin fiyatına 3 taksit imkanı veriliyor.

Market, 16-19 kilogramlık Karaman koçunu 13 bin 750 TL'den, büyükbaş kurbanlıkta 23-26 kilogram olan bir hisseyi 16 bin 950 TL'den satışa sunuyor. A101'de bağış seçeneği de bulunuyor.

Çağdaş marketler zinciri de Ankara'da 17 kilogramlık küçükbaş kurbanlıkları 9 bin 750 TL'den satışa verdi. Çağdaş marketler kurbanlık kolisinin adrese teslimat bedelini ise 1000 TL olarak belirledi.