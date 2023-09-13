Zincirleme kazada 5 araç hurdaya döndü: 1 yaralı

İstanbul'da D-100 Kara Yolu, Kartal mevkiinde 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hafif yaralandı.

KAYNAK: İHA
Zincirleme kazada 5 araç hurdaya döndü: 1 yaralı

İstanbul'da D-100 Kara Yolu Kartal mevkiinde saat 02.00 sıralarınd iddiaya göre 34 LJ 5276 Toyota marka araç ile plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir araç kaza yaptı.

Çarpmanın etkisiyle 34 LJ 5276 plakalı aracın sol arka lastiği yerinden çıktı. Kazayı gören 34 FBF 96 Volkswagen marka araç sürücüsü yardım etmek için durdu. Reflektörleri olmadığı için yine aynı yönden hızlı bir şekilde, makas atarak gelen plakaları ve sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen BMW marka araç ile onu takip eden Volvo marka araç daha önce kaza yapmış olan iki araca ve onlara yardım etmek için yolun sol şeridinde duran araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle Volvo marka araç sağ refüjlere çarparak durabildi. BMW marka araç ise sol şeritteki çarptığı aracı olay yerinde bırakıp kaçtı.

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Kazada Volvo marka aracın motor kısmı yanmaya başladı. Yoldan geçen bir kurye yanan aracı söndürdü. Kazada Volvo marka aracın sürücüsü Batuhan G. hafif şekilde yaralandı. Çevredeki diğer sürücüler tarafından sağlık ekiplerine, polis ekiplerine ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri D-100 kara yolunu trafiğe kapatırken olayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaza yapan Volvo sürücüsüne yardım eden kurye Eray Akyurt, "Olay şu şekilde gerçekleşti. Ben yan yoldan geliyordum burada bir kaza olduğunu gördüm. Hemşireyim ama ek iş yapıyorum, şu anda bu kaza önüme geldi. Beyaz Corolla araç yoldaydı, diğer şeritte de bir araç vardı. Reflektörleri yoktu. Sonra siyah bir BMW geldi ve ne olduysa ondan sonra oldu. Bayağı her araca vurdu. Volvo bariyerlere vurdu. Ben de zor kendimi kurtardım" dedi.

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