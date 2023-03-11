Zinde ve sağlıklı kalmak için öneriler

CNN Türk’ün haberine göre; Her yeni güne enerjik ve canlı bir şekilde başlamak istiyorsanız ancak bunu başaramıyorsanız sizler için birkaç öneri sıralandı. Sürekli halsiz ve yorgun hissediyorsanız bunun neden günlük alışkanlıklar olduğu bildirildi.

Yorgun ve bitkin hissetmenizin sebebi günlük alışkanlıklarınız olabilir. Sağlıklı ve fit kalmak için öncelikle beslenme düzeninize dikkat etmeniz önerilir. Zinde ve sağlıklı kalmak için bu ipuçlarına mutlaka bir göz atmanız önerildi.

ÖLÇÜLÜ VE DENGELİ BESLENİN

Ölçülü olmak her yönden sağlıklı ve dengeli bir yaşam sürmektir. Bunun için dengeli ve düzenli beslenmeye çalışın. Sakın öğün atlamayın.

Güne mutlaka kahvaltı yaparak başlayın. Ara öğünlerinizi ihmal etmeyin. Dengeli bir beslenme programı oluşturun.

UYKU DÜZENİNİ ÖNEMSEYİN

Düzensiz uyku, kendinizi bitkin hissetmenize sebep olur. Bu sebeple uyku düzeni oluşturmayı önemseyin.

Her gün 7-8 saat uyumaya özen gösterin. Aynı saatte uyuyup aynı saatte uyanın. Uykunuz düzene girdiğinde her güne daha enerjik uyandığınızı göreceksiniz.

ŞEKER TÜKETMEYİ BIRAKIN

Şeker vücudun en büyük düşmanıdır. Şeker, beyaz un, fast-food gibi basit karbonhidratlardan, işlenmiş gıdalardan uzak durun.

Çünkü besinleri çok sık tüketmek halsiz olmanıza sebep olur. Sebze ve meyveleri mevsiminde tüketmeye gayret edin. Genellikle lifli gıdaları tüketmeyi özen gösterin.

YÜRÜYÜŞ YAPIN

Hareketsiz bir yaşam sürmek zinde kalmanıza engel olur. Bu sebeple vücudunuza uygun bir egzersiz programı belirleyin ya da her gün düzenli yürüyüşler yapın.

Hareket ettikçe kaslarınızı çalıştırmış olursunuz. Kan dolaşımınız hızlanır. Her gün yapacağınız 40-45 dakikalık yürüyüşler sayesinde enerji depolayabilirsiniz.

AŞIRIYA KAÇMAYIN

Vücudumuz ve beynimiz hep dengede olmak ister. Unutmayın, az uyku kadar fazla uyumak, az yemek kadar aşırı yemek, hiç egzersiz yapmamak kadar aşırı egzersiz yapmak da zararlıdır.