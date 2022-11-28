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Ziraat Bankası Genel Müdürü 300 milyonluk saat olayında neden sessiz

Ziraat Bankası’nın çalışanlara dağıtmak üzere aldığı 300 milyon tutarındaki saatleri konuşuyor. Bu konuyla ilgili konuşmayan tek kişi ise Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, hala sessiz...

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 16:41
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Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar 300 milyonluk saat olayında neden sessiz

Ziraat Bankası Genel Müdürü 300 milyonluk saat olayında neden sessiz
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CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş, geçen hafta TV100'deki yazısıyla Ziraat Bankası’nın çalışanlara dağıtmak üzere aldığı 300 milyon tutarındaki saatler olayını ortaya çıkardı. 

Ziraat Bankası, kuruluşta 10 yıl ve üzerinde hizmet vermiş olan personele, bankanın 159’uncu yıldönümü nedeniyle pahalı bir marka olan Longines'ten saat hediye etti. Personele dağıtılan Longines marka saatlerin ortalama fiyatının 30 bin TL olduğu ve banka tarafından 15 bin adet alındığı öne sürüldü.

Yarkadaş şu ifadeleri kullanıp, sorular yöneltmişti. 

Kamu bankasının, AKP’li bir belediye başkan adayının şirketinden 15 bin adet saat alması ne derece etiktir?

Bu saatler nasıl alınmıştır?

İhale yoluyla mı yoksa ‘doğrudan alım' yöntemiyle mi?

Saatler sadece memurlara alınmamıştı. Ziraat Bankası'dan şu ana kadar bu sorulara hala cevap verilmedi.

ZİRAAT BANKASI GENEL MÜDÜRÜ ALPASLAN ÇAKAR SESSİZ

Etiket fiyatı itibarıyla Ziraat Bankası’nın 300 milyon TL’yi aşan bir ödeme yaparak temin ettiği belirtilen saatlerin, AK Parti’ye yakınlığıyla bilinen iş insanı Satılmış Gürbüz’e ait şirketten alındığı iddia edildi.

Yılın ilk 9 ayında 24 milyar 833 milyon liralık kâr açıklayan Ziraat Bankası’nın personeline dağıttığı İsviçre yapımı Longines marka saatlerin fiyatının ise 31 bin TL değerinde olduğu belirtildi.Aradan bir hafta geçti ve Zİraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar hala sessiz. Yarkadaş'ın sorularına yanıt verilmedi. 

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Tozanlı
28.11.2022 17:29
Eskiden,Fetöcüler aynı tip gözlük kullanîr, ayni arabaları kullanır, vb.bunlarda hep aynı boş ve kindar bakışlar, aynı kafalar, ayni giysiler, vb. Bu işte bir iş yok mu ?.iki tarafta aynı Seçimi bekl  
 
1950
28.11.2022 17:17
Çakar çakmıştır ?  
 
bgün
28.11.2022 16:50
Çünkü babasının malını dağıtıyor.Nasıl olsa hesap soran yok.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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