Ziraat Bankası Genel Müdürü 300 milyonluk saat olayında neden sessiz

CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş, geçen hafta TV100'deki yazısıyla Ziraat Bankası’nın çalışanlara dağıtmak üzere aldığı 300 milyon tutarındaki saatler olayını ortaya çıkardı.

Ziraat Bankası, kuruluşta 10 yıl ve üzerinde hizmet vermiş olan personele, bankanın 159’uncu yıldönümü nedeniyle pahalı bir marka olan Longines'ten saat hediye etti. Personele dağıtılan Longines marka saatlerin ortalama fiyatının 30 bin TL olduğu ve banka tarafından 15 bin adet alındığı öne sürüldü.

Yarkadaş şu ifadeleri kullanıp, sorular yöneltmişti.

Kamu bankasının, AKP’li bir belediye başkan adayının şirketinden 15 bin adet saat alması ne derece etiktir?

Bu saatler nasıl alınmıştır?

İhale yoluyla mı yoksa ‘doğrudan alım' yöntemiyle mi?

Saatler sadece memurlara alınmamıştı. Ziraat Bankası'dan şu ana kadar bu sorulara hala cevap verilmedi.

ZİRAAT BANKASI GENEL MÜDÜRÜ ALPASLAN ÇAKAR SESSİZ

Etiket fiyatı itibarıyla Ziraat Bankası’nın 300 milyon TL’yi aşan bir ödeme yaparak temin ettiği belirtilen saatlerin, AK Parti’ye yakınlığıyla bilinen iş insanı Satılmış Gürbüz’e ait şirketten alındığı iddia edildi.

Yılın ilk 9 ayında 24 milyar 833 milyon liralık kâr açıklayan Ziraat Bankası’nın personeline dağıttığı İsviçre yapımı Longines marka saatlerin fiyatının ise 31 bin TL değerinde olduğu belirtildi.Aradan bir hafta geçti ve Zİraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar hala sessiz. Yarkadaş'ın sorularına yanıt verilmedi.