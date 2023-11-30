Ziraat Bankkart liderliğe yükseldi

CEV Şampiyonlar Ligi maçında Polonya ekibi Grupa Azoty'yi ağırlayan Ziraat Bankkart 3-2'lik skorla kazandı, zirveye çıktı.

KAYNAK: AA
Ziraat Bankkart liderliğe yükseldi

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. hafta maçında Polonya temsilcisi Grupa Azoty'i 3-2 mağlup etti.

Başkent temsilcisi bu skorla grubunda liderliğe yükseldi.

Şampiyonlar Ligi'nde ikinci galibiyetini alan Ziraat Bankkart, üçüncü maçında 12 Aralık'ta deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımı ile karşılaşacak.

Başkent temsilcisi, organizasyonun ilk mücadelesinde deplasmanda Belçika temsilcisi Knack'ı 3-1 yenerken, Grupa Azoty ise sahasında Yunan temsilcisi Olympiakos'a aynı skorla üstünlük sağlamıştı.

Voleybol: Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi

Ziraat Bankkart: 3 - Grupa Azoty: 2

Salon: Ziraat Bankkart

Hakemler: Eldar Zulfugarov (Azerbaycan), Stefano Cesare (İtalya)

Ziraat Bankkart: Anderson, Ter Maat, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Faik Samed Güneş, Camejo (Berkay Bayraktar, Oğulcan Yatgın, Burakhan Tosun, Bennie Tuinstra)

Grupa Azoty: Kaczmarek, Bednorz, Sliwka, David Smith, Gil, Pashitskii (Shoji, Takvam, Wiltenburg)

Setler: 26-24, 25-22, 18-25, 19-25, 15-12

Süre: 133 dakika (33, 31, 25, 25,19)

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