Ziraat Bankkart son nefeste tarih yazdı

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Ziraat Bankkart son nefeste tarih yazdı
Ziraat Bankkart; Guaguas engelini altın setle geçip kulüp tarihinde ilk kez CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Ziraat Bankkart; yarı final rövanş maçında İspanyol ekibi Guaguas'ı konuk etti.

Deplasmanda oynadığı karşılaşmayı 3-1 kazanıp avantajlı bir skorla dönen Ziraat Bankkart, Ankara'da ağırladığı rakibine 3-0'lık skorla mağlup oldu.

Daha sonra oynanan altın seti 15-7'lik skorla üstün tamamlayan Ziraat Bankkart, adını yarı finale yazdırdı.

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale yükselen Ziraat Bankkart, bu turda Polonya takımı Jastrzebski Wegiel ile İtalya temsilcisi Gas Sales Daiko Piacenza maçının galibiyle karşılaşacak.

Maçın en değerli oyuncusu ise 17 sayı ile Ziraat Bankkartlı Wouter Ter Maat seçildi.

Ziraat Bankkart: 0 - Guaguas: 3
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Laszlo Adler (Macaristan), Stanislava Simic (Sırbistan)
Ziraat Bankkart: Tuinstra, Faik Samit Güneş, Ter Maat, Camejo, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi ( Berkay Bayraktar, Oğulcan Yatkın)
Guaguas: Zonca, Vigrass, Bezerra, Bruno, Ramos, De Amo (Larranaga, Diedhiou)
Setler: 17-25, 21-25, 18-25, 15-7
Süre: 100 dakika (23, 29, 29, 19)

İlgili Haberler
Beşiktaş'a elenen Konyaspor'un aklının nerede olduğunu açıkladı. Recep Çınar yazdı
Galatasaray derbisi öncesi Beşiktaş'ın en önemli kozunu açıkladı. Mirza Şeker yazdı
Fenerbahçe 3-1 kazandı yarı finale çıktı
Beşiktaş taraftarı çıldırdı Galatasaray'ı istiyor. Bir anda başladı bütün stat haykırdı
Beşiktaş taraftarı çıldırdı Galatasaray'ı istiyor. Bir anda başladı bütün stat haykırdı
Son Haberler
Ünlü ekonomist altın ve doların varacağı zirveyi açıkladı. 30 gün sonra ipin ucu kaçacak Gündem
Ünlü ekonomist altın ve doların varacağı zirveyi açıkladı. 30 gün sonra ipin ucu kaçacak
Beşiktaş'a elenen Konyaspor'un aklının nerede olduğunu açıkladı. Recep Çınar yazdı Spor
Beşiktaş'a elenen Konyaspor'un aklının nerede olduğunu açıkladı. Recep Çınar yazdı
İsrail’in Eurovision’a sunduğu ikinci şarkı da reddedildi Dünya
İsrail’in Eurovision’a sunduğu ikinci şarkı da reddedildi
Galatasaray derbisi öncesi Beşiktaş'ın en önemli kozunu açıkladı. Mirza Şeker yazdı Spor
Galatasaray derbisi öncesi Beşiktaş'ın en önemli kozunu açıkladı. Mirza Şeker yazdı
Kadınlara taciz, işkence, tecavüz tehdidi... Kan donduran Gazze raporu Gündem
Kadınlara taciz, işkence, tecavüz tehdidi... Kan donduran Gazze raporu
Fenerbahçe 3-1 kazandı yarı finale çıktı Spor
Fenerbahçe 3-1 kazandı yarı finale çıktı
Diyarbakır’da muhtar adayı olan model ölüm tehditleri sebebiyle adaylıktan çekildiğini açıkladı Gündem
Diyarbakır’da muhtar adayı olan model ölüm tehditleri sebebiyle adaylıktan çekildiğini açıkladı