Ziraat Bankkart son nefeste tarih yazdı

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Ziraat Bankkart; yarı final rövanş maçında İspanyol ekibi Guaguas'ı konuk etti.

Deplasmanda oynadığı karşılaşmayı 3-1 kazanıp avantajlı bir skorla dönen Ziraat Bankkart, Ankara'da ağırladığı rakibine 3-0'lık skorla mağlup oldu.

Daha sonra oynanan altın seti 15-7'lik skorla üstün tamamlayan Ziraat Bankkart, adını yarı finale yazdırdı.

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale yükselen Ziraat Bankkart, bu turda Polonya takımı Jastrzebski Wegiel ile İtalya temsilcisi Gas Sales Daiko Piacenza maçının galibiyle karşılaşacak.

Maçın en değerli oyuncusu ise 17 sayı ile Ziraat Bankkartlı Wouter Ter Maat seçildi.

Ziraat Bankkart: 0 - Guaguas: 3

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Laszlo Adler (Macaristan), Stanislava Simic (Sırbistan)

Ziraat Bankkart: Tuinstra, Faik Samit Güneş, Ter Maat, Camejo, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi ( Berkay Bayraktar, Oğulcan Yatkın)

Guaguas: Zonca, Vigrass, Bezerra, Bruno, Ramos, De Amo (Larranaga, Diedhiou)

Setler: 17-25, 21-25, 18-25, 15-7

Süre: 100 dakika (23, 29, 29, 19)