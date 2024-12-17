Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk gün sonuçları belli oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk gün sonuçları belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur karşılaşmalarında ilk gün 4 maç oynanırken, Süper Lig ekipleri tur atladı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda bugün 4 maç oynandı.

Toplam 38 takımın mücadele ettiği bu turun ilk gününde Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, Konyaspor, Çaykur Rizespor ve Alanyaspor gruplara adını yazdırdı.
Kupada 5. tur karşılaşmalarında heyecan yarın ve 19 Aralık Perşembe günü oynanacak maçlarla devam edecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Eyüpspor - Etimesgut Belediyespor: 4-1

Konyaspor - Karacabey Belediye Spor: 1-0

Çaykur Rizespor - Van Spor FK: 6-0

Alanyaspor - Amed Sportif Faaliyetler: 3-2

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