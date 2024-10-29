Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Tur heyecanı 8 maçla başladı

Kaynak: İHA
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Tur heyecanı 8 maçla başladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Tur heyecanı bugün oynanan 8 maçla başladı. İşte sonuçlar...

Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu'nda bugün 8 karşılaşma oynandı.

Kupada bir önceki turdan gelen 32 takımla, bu turdan katılım sağlayan 38 takım mücadele ediyor. Bugün oynanan maçların 4'ünde ev sahibi ekipler, 4'ünde deplasman takımları tur sevinci yaşadı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor da Elazığ'da farklı kazanarak adını bir üst tura yazdırdı.
Türkiye Kupası'nda yarın 21 karşılaşma oynanacak.

BUGÜN OYNANAN MAÇLARDA ALINAN SONUÇLAR ŞÖYLE:
Bursa Nilüfer FK - MKE Ankaragücü: 2-3

Alanya 1221 FSK - Adıyaman FK: 2-1

Etimesgut Belediyespor - Mardin 1969 Spor: 2-0

Sarıyer - Niğde Belediyesi Spor: 1-0

Bornova 1877 - Fethiyespor: 0-2

Fatih Karagümrük - Tokat Bld Plevnespor: 1-0

23 Elazığ Futbol Kulübü - Konyaspor: 0-4

Adanaspor - Çorluspor 1947: 1-2

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