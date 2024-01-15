Ziraat Türkiye Kupası'nda büyük heyecan Yeniçağ'da! Maçlar biter bitmez yazacaklar

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Ziraat Türkiye Kupası'nda büyük heyecan Yeniçağ'da! Maçlar biter bitmez yazacaklar
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları başlıyor. İşte karşılaşmaların programı...

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da mücadele ettiği Ziraat Türkiye Kupası 5. turu, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

İşte maçların programı;

YARIN
17.00 Hatayspor-Sakaryaspor: Volkan Aliakar
21.00 Beşiktaş-Eyüpspor: Gürel Yurttaş

ÇARŞAMBA
13.00 Antalyaspor-Pendikspor: Eren Bozdaş
19.00 Adana Demirspor-24 Erzincanspor: Mirza Şeker
21.00 Fenerbahçe-Adanaspor: Fatih Saboviç

PERŞEMBE
17.00 Konyaspor-Göztepe: Recep Çınar
19.00 Trabzonspor-Manisa FK: Turgay Beşyıldız
21.00 Galatasaray-Ümraniyespor: Sedat Kaya

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