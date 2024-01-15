Ziraat Türkiye Kupası'nda büyük heyecan Yeniçağ'da! Maçlar biter bitmez yazacaklar

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da mücadele ettiği Ziraat Türkiye Kupası 5. turu, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.
İşte maçların programı;
YARIN
17.00 Hatayspor-Sakaryaspor: Volkan Aliakar
21.00 Beşiktaş-Eyüpspor: Gürel Yurttaş
ÇARŞAMBA
13.00 Antalyaspor-Pendikspor: Eren Bozdaş
19.00 Adana Demirspor-24 Erzincanspor: Mirza Şeker
21.00 Fenerbahçe-Adanaspor: Fatih Saboviç
PERŞEMBE
17.00 Konyaspor-Göztepe: Recep Çınar
19.00 Trabzonspor-Manisa FK: Turgay Beşyıldız
21.00 Galatasaray-Ümraniyespor: Sedat Kaya
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