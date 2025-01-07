Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk günün sonuçları belli oldu

Kaynak: İHA
Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk günün sonuçları belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası grup maçları 1. haftasında bugün 2 grupta 4 maç oynandı.

Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması bugün oynanan ilk hafta maçlarıyla başladı. Gündüz seansında MKE Ankaragücü, 2. Lig ekibi İskenderunspor ile berabere kalırken, Fatih Karagümrük ise Trendyol Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'u mağlup etti. Kupanın son şampiyonu Beşiktaş, Sivas'ta 1-0 kazanarak gruplara 3 puanla başladı. Antalyaspor ise Kocaelispor'u 3 golle geçti.

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Kupada grup maçlarında heyecan yarın ve 9 Ocak Perşembe günü oynanacak maçlarla devam edecek.

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Bugün oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

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A Grubu
MKE Ankaragücü - İskenderunspor: 1-1
Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor: 1-0

D Grubu
Sivasspor - Beşiktaş: 0-1
Antalyaspor - Kocaelispor: 3-1

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