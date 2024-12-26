Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk hafta programı açıklandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk hafta programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması ilk hafta maçlarının programını açıkladı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması 7 Ocak'ta oynanacak maçlarla başlayacak.

İŞTE İLK HAFTA MAÇLARININ PROGRAMI:

7 Ocak 2025 Salı

13:00 | MKE Ankaragücü - İskenderunspor

15:30 | Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor

19:00 | Sivasspor - Beşiktaş

21:00 | Antalyaspor - Kocaelispor

8 Ocak 2025 Çarşamba

13:00 | Kırklarelispor - Bodrum FK

15:30 | Eyüpspor - Boluspor

18:00 | Trabzonspor - Alanyaspor

20:30 | Galatasaray - Başakşehir

9 Ocak 2025 Perşembe

13:00 | Erzurumspor - Göztepe

15:30 | Çorum FK - Konyaspor

18:00 | Gaziantep FK - İstanbulspor

20:30 | Kasımpaşa - Fenerbahçe

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