Ziraat Türkiye Kupası'nın ikinci tur programı belli oldu

TFF, Ziraat Türkiye Kupası'nda 10-11-12 Ekim'de oynanacak 2. tur eleme maçlarının programını açıkladı.

KAYNAK: AA
Ziraat Türkiye Kupası'nın ikinci tur programı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur eleme müsabakalarının programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2. tur mücadelelerine 1. eleme tur maçlarında tur atlayan 31, TFF 2. Lig'den 19 olmak üzere toplam 50 takım katılacak.

Müsabakalar tek maç eleme usulüne göre 10, 11 ve 12 Ekim tarihlerinde oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası statüsü gereği müsabakalar seri başı takımların ev sahipliğinde yapılacak.

Kupada maç programı şöyle:

10 Ekim Salı:

14.00 Kırşehir FK-Şırnak İdmanyurdu (Kırşehir Ahi)

14.00 Weecoins Kırklarelispor-Çorluspor 1947 (Kırklareli Atatürk)

17.00 Isparta 32-Sincan Belediyespor (Isparta Atatürk)

20.00 Bursaspor-Gölcükspor (Sütaş Timsah Park)

11 Ekim Çarşamba:

13.00 Zongoldak Kömürspor-Tokat Belediye Plevnespor (Karaelmas Kemal Köksal)

13.00 GMG Kastamonuspor-Sebat Gençlik (Kastamonu Gazi)

13.00 Muş 1984 Muşspor-Küçükçekmece Sinopspor (Muş Şehir)

13.00 Amber Çay Eynesil Belediyespor-Merkür Jer Erbaaspor (Eynesil İlçe)

14.00 Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-Silivrispor (Bolluca)

14.00 Sapanca Gençlikspor-Talasgücü Belediyespor (Sapanca Atatürk)

14.00 Serik Belediyespor-Malatya Arguvanspor (Serik İsmail Ohgan)

14.00 Sarıyer-Karabük İdmanyurdu (Maltepe Hasan Polat)

14.00 Altınordu-M.Akif Ersoy Üniversitesi (M. Oktay Yerleşkesi S. Hamdi Tüzün Sahası)

14.00 Etimesgut Belediyespor-Mardin 1969 (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.00 Nazilli Belediyespor-Hacettepe 1945 (Nazilli İlçe)

14.00 İnegölspor-Kars 36/Doğubayazıtspor galibi (İnegöl İlçe)

14.00 Uşakspor-Aliağa Futbol (Uşak 1 Eylül)

14.00 Menemen FK-Bursa Yıldırımspor (Menemen İlçe)

15.00 Diyarbekirspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Diyarbakır)

17.30 Denizlispor-Burhaniye Belediyespor (Denizli Atatürk)

20.00 Hes İlaç Afyonspor-Bitexen Adana 1954 (Zafer)

12 Ekim Perşembe:

13.00 Adıyaman FK-Bornova 1877 (Kahta İlçe)

13.00 Pazarspor-Silifke Belediyespor (Pazar İlçe)

14.30 Sivas Dört Eylül-23 Elazığ FK (Muhsin Yazıcıoğlu)

19.00 Karşıyaka-Bigaspor (Alsancak Mustafa Denizli)

(AA)

Öne Çıkanlar
Şansal Büyüka Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
Şansal Büyüka Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
Rıza Çalımbay'dan flaş Ankaragücü açıklaması. Adından sıkça söz ediliyordu. İlk kez Yeniçağ'a konuştu
Rıza Çalımbay'dan flaş Ankaragücü açıklaması. Adından sıkça söz ediliyordu. İlk kez Yeniçağ'a konuştu
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru nedir? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk ABD iç savaşı sorusunun cevabı ne?
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru nedir? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk ABD iç savaşı sorusunun cevabı ne?
MasterChef All Star 106 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 106 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef Uğur kimdir? MasterChef All Star Uğur Kardaş kaç yaşında nereli?
MasterChef Uğur kimdir? MasterChef All Star Uğur Kardaş kaç yaşında nereli?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden yarışmacı kim?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden yarışmacı kim?
Son Haberler
Roma dönemine ait koca lahdi arabaya atıp kaçırdılar Gündem
Roma dönemine ait koca lahdi arabaya atıp kaçırdılar
Meteoroloji’den ‘herkes tedbirli olsun’ diyerek açıkladı. 5 ili çok kuvvetli yağış vuracak Gündem
Meteoroloji’den ‘herkes tedbirli olsun’ diyerek açıkladı. 5 ili çok kuvvetli yağış vuracak
Erik Ten Hag'dan flaş Altay Bayındır açıklaması Spor
Erik Ten Hag'dan flaş Altay Bayındır açıklaması
Dilan Polat kardeşi Sıla Doğu'nun namaz kıldığı anları paylaştı. Canlı yayında kokain kullandığını itiraf etmiş evinde uyuşturucu çıkmıştı Magazin
Dilan Polat kardeşi Sıla Doğu'nun namaz kıldığı anları paylaştı. Canlı yayında kokain kullandığını itiraf etmiş evinde uyuşturucu çıkmıştı
Borsa günü rekorlarla tamamladı Ekonomi
Borsa günü rekorlarla tamamladı
İslam Memiş altın sahiplerini uyardı: "Sakın gaza gelip bu hatayı yapmayın" Ekonomi
İslam Memiş altın sahiplerini uyardı: "Sakın gaza gelip bu hatayı yapmayın"
Şahinler çetesi hakkında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama Gündem
Şahinler çetesi hakkında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama