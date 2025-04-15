Zirai don önergesi TBMM'de kabul edildi! Olumsuz etkileri araştırılacak

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Zirai don önergesi TBMM'de kabul edildi! Olumsuz etkileri araştırılacak

Son dakika... Zirai donun olumsuz etkilerinin araştırılması için verilen ortak önerge, TBMM'de kabul edildi.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından yurt genelinde devam eden zirai don nedeniyle birçok meyve bahçesi zarar gördü.

Konuyla ilgili kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaşanan zirai donun stratejik ürünlere zarar vermediğini, bunun yanında üreticinin zararının tespiti ve giderilmesi için gereken çalışmaların başladığını belirtmişti.

MECLİS ÖNERGESİ KABUL EDİLDİ

Meclis Genel Kurulu'nda zirai donun olumsuz etkilerinin araştırılması için verilen ortak önerge kabul edildi.

Genel Kurulda kabul edilen Danışma Kurulu önerisiyle, siyasi partilerin zirai dona ilişkin Meclis Araştırması açılmasına yönelik önergeleri birleştirilerek görüşüldü.

Görüşmelerin ardından zirai don olayının sonuçlarının araştırılması, üreticilerin ve tarımsal ürünlerin uğradığı zararların tespiti ve gelecekte yaşanabilecek benzer olayların etkilerinin en aza indirilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi. Oylamada, tüm siyasi partiler olumlu oy kullandı.

22 üyeden oluşacak komisyonun çalışma süresi 3 ay olacak ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek. Komisyonun üyeleri daha sonra belirlenecek.

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