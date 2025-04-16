Zirai donun perişan ettiği çiftçiyi bir de Tarım Bakanı fırçaladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 34 ili vuran ve çiftçiyi perişan eden zirai don felaketiyle ilgili dikkatleri üzerine çekecek bir açıklama yaptı. Bakan Yumaklı “Buradan bakanlığımızın yaptığı açıklamaların dikkate alınmasını istirham ediyorum, genel geçer şeyler söyleyerek insanların kafasını karıştırmanın anlamı yok. İşte ‘mahvolduk’, ‘ülkemizde gıda problemi olacak’ gibi açıklamalar sorumsuz açıklamalardır.” dedi.

“ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ”

Bakan Yumaklı’nın konuşmasında dikkat çeken noktalar şu şekilde:

Bütün yoğunluğumuzu bu işe vereceğiz. Bir sefer olduğunda hasar çok büyük oluyor. Malatya'da kayısı ağaçlarında büyük hasar var. Önümüzdeki sene meyve verebilmesi için yapılması gerekenler var. Bundan sonrası için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Don hadisesi başladığından beri çok yoğun görüşme trafiği gerçekleştirdim. Sayın cumhurbaşkanımıza durumu arz ettim. Her zaman olduğu gibi üreticimizin yanında olmakla ilgili talimatlarını bize verdi. Üreticilerimize büyük geçmiş olsun diliyorum.

“DERHAL ÖDEMELERİ YAPILACAK”

Sigortası olanlar tespit çalışması biter bitmez derhal ödemeleri yapılacak. Bu bir takvim. Sigortası olmayan üreticilerimiz için yapmış oldukları giderleri hesaplayarak karşılayacağız. Ödeme gibi bir takvimi uygulayacağız.

“TARIM SİGORTASINI YAPTIRIN”

Tarım sigortasının poliçe bedelinin yüzde 70'i devlet tarafından karşılanıyor. Dondan korunmak için gerekli ihtiyaçların da yüzde 50'sini karşılıyor. Lütfen tarım sigortasını yaptırın.