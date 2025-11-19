Almanya'da Türkiye'ye tatile gelip zehirlenme nedeniyle anne, baba ve 2 çocuk olmak üzere vefat eden Böcek ailesine dair otopsi raporu dün açıklanmıştı.

Raporda, ölüm nedeni önceliği olarak kimyasal madde zehirlenmesi gösterildi. Gıda zehirlenmesinin düşük ihtimal olduğu da raporda belirtildi.

ARTIK TARIM İLAÇLARI REÇETE İLE SATILACAK

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ortaköy'deki zehirlenme olayının ardından yeni düzenlemeyi açıkladı. Yumaklı, "Daha önce duyurduğumuz bitki reçete uygulaması. Bu sistemle birlikte zirai ilaçlar da aynı beşeri ilaçlar gibi bir ziraat mühendisi reçetesi ile alınabilecek" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Olay, 12 Kasım Çarşamba günü Fatih'te bulunan bir otelde meydana geldi. Almanya'dan İstanbul'a gelen Servet ve Çiğdem Böcek çifti, çocukları Kadir Muhammet ve Masal ile birlikte Fatih'teki otelde konaklamaya başladı. Gece saatlerinde anne Çiğdem Böcek, kızı Masal'ı hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine otele sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan çocuklardan Masal Böcek ardından da ağabeyi Kadir Muhammet hayatını kaybetti. Anne Çiğdem Böcek ise çocuklarının ölümünden 2 gün sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan baba Servet Böcek de hastanedeki tüm müdahalelere rağmen dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Öte yandan tahtakurusuyla mücadele etmek için otelin giriş katındaki bir odanın ilaçlandığı belirlendi. İlaçta bulunan 'alüminyum fosfit' içeren maddenin, ailenin bulunduğu odaya banyo boşluğundaki havalandırmadan ulaşarak ve odadakileri zehirlemiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Oteli ilaçlayan şirketin sahibi Z.K. ile ilaçlamayı yapan şirket personeli D.C. gözaltına alındı.