Ziya Gökalp’i anma etkinlikleri

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin fikir babası, Türkçülüğün ebedî önderi Büyük Mürşit Ziya Gökalp, vefatının 100. yıl dönümünde bir dizi etkinlikle anılacak. Etkinlikler 25 Ekim Cuma Günü 14.00’te Ziya Gökalp’ın mezarı başında yapılacak anmayla başlayacak.

Türk düşüncesinin en önemli isimlerinden Ziya Gökalp’ın vefatının üzerinden 100 sene geçti. 2024 yılı içerisinde çok sayıda program, yarışma ve sempozyumla, Türkiye’deki bilim ve fikir hayatına yaptığı katkıları değerlendirilen Ziya Gökalp, vefat yıl dönümünde de çeşitli etkinliklerle anılacak. Bu yılı, “Ziya Gökalp Yılı” ilan eden Yeni Ufuk dergisinin öncülüğünde düzenlenen faaliyetlerde, Gökalp’ın düşünce ufkunu yeniden keşfetmek ve onu geniş kitlelere tanıtmak amaçlandı.

ZİYA GÖKALP’IN MEZARI BAŞINDA DUA VE ANMA

Büyük Mürşit Ziya Gökalp, vefatının yüzüncü yıl dönümünde İstanbul’daki mezarının başında yapılacak törenle yad edilecek. Bugün saat 14.00’te, Fatih Çemberlitaş’ta bulunan Sultan 2. Mahmut Haziresi’ndeki programda; Kur’an-ı Kerim tilaveti, dualar, konuşmalar ve hayır ikramı yapılacak. Vefatının 100’üncü seneidevriyesi olması hasebiyle kalabalık geçmesi beklenen organizasyonu İstanbul Türk Ocağı ve Yeni Ufuk Dergisi düzenliyor.

“CUMHURİYET’E RUH VEREN ADAM”

Dr. Ali Güler’in kaleme aldığı ve Büyük Mürşit Ziya Gökalp’ın vefatının yüzüncü yılı münasebetiyle yeniden neşredilen “Cumhuriyet’e Ruh Veren Adam Ziya Gökalp” kitabı okuyucusuyla buluşuyor. Fatih Vefa’daki Töre-Devlet Kitabevi’nde yapılacak imza günü etkinliği saat 16.00’da başlayacak.

ZİYA GÖKALP BELGESELDE ANLATILDI

Ziya Gökalp’ın vefatının yüzüncü yıl dönümünde “Büyük Mürşit Ziya Gökalp” belgeseli de ilk gösterimini yapıyor. Yeni Ufuk Dergisi tarafından hazırlanan ve yönetmenliğini Berkan Sözer’in üstlendiği belgesel filmde, Gökalp’ın zorluklarla dolu hayat hikayesi ve Türk düşüncesini derinden etkileyen fikirleri mercek altına alınıyor. Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkı sunduğu belgesel, uzman anlatımları, arşiv ve güncel görüntülerden oluşuyor. Fatih Kültür Sanat Merkezi’nde izleyici karşısına çıkacak belgeselin gala programı saat 20.00’de başlayacak.

YÖNETMENLER KADRAJLARINI GÖKALP İÇİN KURDU

Ziya Gökalp’ın vefatının yıl dönümü etkinliklerinden bir tanesini de yıl içerisinde duyurusu yapılıp jüri süreci tamamlanan kısa film yarışmasının ödül töreni oluşturuyor. Ziya Gökalp'ın hayatını ve fikirlerini konu edinen yarışmanın ödül töreni belgesel galasının hemen ardından başlayacak. Dereceye giren yönetmenlere ödülleri bu programda verilecek olup ödül alan filmler özel gösterimle izleyicilerin beğenisine sunulacak.

GÖKALP NAĞMELERLE YAŞATILACAK

Büyük Mürşit Ziya Gökalp, ilmî ve fikrî çalışmalarının yanında edebî eserler de vermiş ve bir asır boyunca heyecanla okunan şiirler yazmıştı. Yeni Ufuk dergisi de Ziya Gökalp’ın şiirlerini yeniden ön plana çıkarmak ve bu şiirleri Türk müziğine kazandırmak için bu yılın başında “Ziya Gökalp Şiirleri Beste Yarışması”nı duyurmuştu. Yarışmanın tamamlanmasının ardından dereceye giren bestekârlara ödülleri takdim edilecek. Ödüller Cuma günü saat 20.00’de başlayacak gala programından sonra verilecek ve dereceye giren eserler sahnede icra edilecek.

ZİYA GÖKALP’I ANMA ETKİNLİKLERİ PROGRAM AKIŞI

25 Ekim 2024 Cuma

Ziya Gökalp’ı Mezarı Başında Anma - Saat 14.00

“Cumhuriyet’e Ruh Veren Adam Ziya Gökalp” İmza Günü - Saat 16.00

Büyük Mürşit Ziya Gökalp’ı Anma Programı - Saat 20.00

- “Büyük Mürşit Ziya Gökalp” Belgeseli Galası

- Ziya Gökalp Konulu Kısa Film Yarışması Ödül Töreni

- Ziya Gökalp Şiirleri Beste Yarışması Ödül Töreni