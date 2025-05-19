Ziynet Sali sağlık durumuyla ilgili ilk kez konuştu! Sahnede fenalaşmıştı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ziynet Sali sağlık durumuyla ilgili ilk kez konuştu! Sahnede fenalaşmıştı

Ünlü şarkıcı Ziynet Sali, son konserinde fenalaşarak baygınlık geçirmişti. Ünlü isim, sağlık durumuyla açıklama yaptı.

Şarkılarıyla adını geniş kitlelere duyuran ünlü şarkıcı Ziynet Sali, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oluyor.

Sali, İzmir'in Çeşme ilçesinde verdiği konser esnasında fenalaşarak baygınlık geçirdi. Baygınlık geçirdiği anlarda ekibi hemen müdahale ederek ünlü şarkıcıyı sahneden aldı. Sali'nin sağlık durumuyla ilgili endişelenen hayranları için açıklama ise sosyal medya üzerinden geldi.

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ÜNLÜ İSİMDEN AÇIKLAMA GECİKMEDİ

Sali, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; "Selamlar herkese. Dün gece sahnede kendimi çok kötü hissedip fenalaştım ve bir baygınlık geçirdim. Sonuç çok düşük bir tansiyondu. Sağ olsun tüm sağlık ekip arkadaşlarım gereken tüm müdahaleleri yaptılar. Yorgunluk diyelim. Ama şimdi iyiyim, dinlendim. Arayan, soran, mesaj yazan, paylaşan herkese, hepinize çok çok teşekkür etmek istiyorum.

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Hatta atamızın bize hediye ettiği Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını kutlamak üzere bu akşam tekrar sahneye çıkacağım. Bunu da sizinle paylaşmak isterim buradan. Tekrar çok teşekkürler. Sağlıkla kalın. Güzellikle kalın. Kendinize çok dikkat edin."

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