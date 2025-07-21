Zlatan İbrahimovic vücudundaki o dövmeyi sildirdi

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Zlatan İbrahimovic vücudundaki o dövmeyi sildirdi

Zlatan İbrahimovic, kendisiyle özdeşleşen sembol dövmelerinden birini sildirdi.

Futbol dünyasının en ikonik figürlerinden biri olan Zlatan Ibrahimovic, bedenindeki unutulmaz dövmelerinden birine veda etti.

Kariyerinde Barcelona, PSG, Milan, Inter, Manchester United ve Juventus gibi dev kulüplerde forma giyen İsveçli efsane, "Only God can judge me" (Sadece Tanrı beni yargılayabilir) yazılı dövmesini sildirme kararı aldı.

ACILI İŞLEM KAMERALARA YANSIDI

Zlatan’ın sol göğsünün alt kısmında yer alan dövmenin lazerle silinme anları sosyal medyada gündem olurken 42 yaşındaki yıldızın acıya dayanmakta zorlandığı da dikkatlerden kaçmadı. Söz konusu dövme, onun yıllardır benimsediği asi ve özgüveni yüksek karakterinin de bir sembolüydü.

"SADECE TANRI BENİ YARGILAYABİLİR"

Ibrahimovic daha önce dövmesiyle ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

"Gazetelerde hakkımda ne yazılırsa yazılsın, tribünlerde bana ne bağırılırsa bağırılsın, bana ulaşamazlardı. Sadece Tanrı beni yargılayabilirdi! Bu ifadeyi çok sevdim ve vücuduma kazıttım."

MILAN'DA DANIŞMANLIK GÖREVİ

Futbolculuk kariyerine geçtiğimiz yıl nokta koyan Zlatan, şu sıralar Milan'da danışmanlık görevini sürdürüyor. Kulübün sportif planlamasında aktif rol alan Ibrahimovic, Christian Pulisic ve Luka Modric gibi yıldızlarla da yakından çalışıyor.

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